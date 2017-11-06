首相：不管任何州屬天災 必啟動人道援助機制

（吉隆坡5日讯）首相拿督斯里纳吉说，不管任何州属遭遇天灾如水灾，中央政府都会基于人道责任与政策提供援助。

他说，中央政府必然会尽速施出援手，包括由反对党执政的州属，即使州政府没有提出要求。

他今日出席协助孟加拉罗兴亚难民兴建野战医院活动推介礼后，在记者会上这么说。

槟州昨日发生有史以来最严重的暴风雨，导致2000名灾民迫于疏散。

槟州首长林冠英今日凌晨约3时30分致电副首相拿督斯里阿末扎希汇报灾情，副揆因而指示国家安全理事会启动救援机制，协助槟州灾民。

纳吉说，大马武装部队将予以适当的援助，武装部队总参谋长丹斯里拉惹莫哈末阿凡迪也会在今午，亲自到灾区。

“这一切将由国安会协调，我们将协助灾民，我们会鉴定他们所需要的一切。”

副揆：接獲林冠英匯報

指示協助檳城災民

（古晋5日讯）副首相拿督斯里阿末扎希说，他已接获槟州首长林冠英汇报水灾，并已指示国家安全理事会启动救灾行动。

他说，他已指示该理事会总监与军警合作，协助槟城的水灾灾民。

他说，他是在今日凌晨3时34分接获林冠英的电话，决定指示国家安理会启动救灾。

他今日出席“爱国告白”活动之前，对媒体发表谈话。

“在今早8时30分，他们已动员到灾区协助灾民。”

阿末扎希昨晚抵达砂拉越进行访问，他接下来会到砂州警察总部出席一项活动后才返回都门。

派遣部隊往檳賑災

（吉隆坡5日讯）国防部长拿督斯里希山慕丁指出，该部一定会派遣部队前往受到水灾袭击的槟城赈灾。

他强调，中央政府不会对不同的州属有差别待遇，在天灾发生时，他们没有不提供援助的理由。他指出，本身目前还未收到任何的灾情报告，但他会前往灾区巡视。

希山慕丁今日在出席马华第64届中央代表大会开幕礼后，受到记者追访有关槟州水灾课题时，如是表示。

聯繫受影響考生

（吉隆坡5日讯）大马教育文凭考试明日起开始，教育部正努力联系受水灾影响的考生，以让这些考生能够到指定地点应试。

教育部副部长拿督张盛闻透露，为了让槟州考生明日能够如期参与大马教育文凭考试（SPM），教育部正努力联系受水灾影响的考生，以让这些考生能够到指定的地点参与考试。

“我们已在最快的时间通知这些考生，以让这些考生就算面对水灾，也可以考试。”

无论如何，他呼吁这些受水灾影响的考生，能够听从教育部的指示，以免拖延考试。

张盛闻也是马青总团长，他今日是在马华第64届中央代表大会进行领袖总结时，做出这项宣布。

他也表示，马华与马青已经准备好，倘若有需要肯定会协助槟州人民，进行救灾工作。

大马教育文凭考试将于周一（6日）起至12月4日期间进行，共有44万3883名考生应试。

張盛聞：安排考場

讓檳SPM考生應考

（槟城5日讯）教育部副部长拿督张盛闻表示，教育部将安排考场，让槟州大马教育文凭考试（SPM）的考生明日应考。

今年的大马教育文凭考试将从11月6日至12月4日举行，本届考生总共有44万3883人。