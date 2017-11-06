武吉淡汶最強風暴 海上養漁場摧毀半數

（威南5日讯）武吉淡汶区遇上有史以来最强风暴，海上养渔场被摧毁半数，损失逾2000万令吉。

武吉淡汶区的这场风暴是周日凌晨2时30分开始吹起，强劲风力吹走海上箱网鱼排，散落在海中飘浮，有者则被冲至安曼岛岸边。

风灾发生后，今早有渔民趁机发财，在渔场附近下网捞起从箱网脱网的银昌、金目鲈等渔获。

另一方面，当地的许多民宅屋顶锌板也被强风刮起，沿路许多大小树被连根拔起，大小路牌倒，红绿灯损坏、电线柱倒，沿路一片狼藉。

各大小道路也发生大小树木倒，阻碍通行，大型车辆都被逼绕道而行。幸亏，许多树倒在今早已获威省市政局员工清理。

同时，因有部份住宅区面对电柱倒电线断，至下午1时仍未恢复电流供应。

其中一户海上养鱼业者拿督陈建宝受访时指出，武吉淡汶海域共有24户。这次风劫是首次碰上。他与兄弟合资的2个渔场在风灾受影响。

他也说，庆幸风暴时，驻守渔场的外劳都平安无事，虽然过程中，他们有被吹落海中。

另一户业者庄茂庆说，他与友合资的渔场，在去年10月惨遭海水问题面对百万令吉的损失，当时大家对这事业的前景已不乐观。

他说,这次眼看鱼只健康成长，以为可以顺利供应新春季节，不料，却惨遭暴风刮走，大家全部投资的钱也全付诸东流。

高渊港口社委会主席周童泰受访时说，今次高渊港口海上养鱼场幸免于难，狂风并未来袭，而当地养鱼业者获悉淡汶区同业面对灾害后，也纷纷自发前往灾场协助捆扎鱼排等善后工作。

他说，淡汶海上养鱼场今早所面对的灾难，犹如高渊港口业者在2004年12月24日所遇到的海嘨灾景，受灾户皆蒙受重创，多年心血皆付诸东流。

当地州议员拿督刘子健指出，主要是面对强风把大树连根拔起及卷走屋顶。受影响住宅区是美兰园、华都村、新邦安拔、淡汶、巴都加湾、安曼岛等，分别有传来树倒报告。另外，华都菜园有一间鸡寮遭摧倒。

他说，润绒河在周六下午一度超越危险水平，目前已回复正常。不过，有发现堤岸面临遭急流破坏。

有关于风灾导致民宅屋顶开天窗事件，巴都加湾一间双层木屋主人陈明坡（57岁）说，这是当地第二次遇上风灾。第一次是20年前的事了。这次的风灾很严重。他指出，在凌晨2时30分，他就被强风的声响吵醒，当时是感觉屋后有强风吹过。随后这股强风却转成屋前刮过，然后屋顶的锌板全数被刮走。

“当时，夜空中还下着绵绵大雨，屋顶开天窗后，雨下淋湿屋内的家具。一家4口彻夜难眠等天亮。”