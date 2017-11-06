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豪華房屋計劃防崩墻 倒塌壓路導致地陷

发布于 November 6, 2017

（槟城5日讯）位于丹绒武雅尾端，刚于今年初建成的比佛利山庄(Beverly Hill) 豪华房屋计划，其工程防崩墙疑因不敌连续数小时狂风暴雨侵袭，今晨倒塌并压中前方道路，继而导致地陷及殃及当中8间房屋。

郑雨周今日绝食抗议
丹绒武雅区州议员郑雨周于今午在前往该处巡视时表示，防崩墙是于今凌晨1时55分倒塌，所幸新屋未有人入住，所以并无造成任何伤亡。
因此，他质问州政府之际，也要求州政府做出解释及交代，而他将于明日的州议会绝食以示抗议。
同时，丹绒武雅居民协会前主席陈仁益则指出，年前该区居民曾针对此项房屋计划，入秉法庭提出反对。
另一方面，到场巡视的槟岛市议员李俊杰则透露，市厅将于安排工程师前来事发之处视察，以确保临近居民及建筑的安危。

槟岛北区塞车数公里
槟岛北区长达数公里的蜿蜒山路皆塞满了车辆。
在周六开始下起的15小时长命豪雨影响下，丹绒武雅及巴都丁宜沿海一带的道路，可见许多大树倒下阻挡了交通。
特别是巴都丁宜迈亚密沙滩临近路段及沙滩，前方皆有大树倒下于路面上，所以阻碍了来往车辆的去路，更致使长达数公里的蜿蜒山路皆塞满了车辆，且车辆在无其他替代道路选择下，唯有缓慢行驶。

工程防崩墙倒塌压中道路的情况骇人。
工程防崩墙倒塌压中道路的情况骇人。
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