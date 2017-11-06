風雨同路 狂風吹渡輪撞岸

“槟榔屿”号渡轮船身撞上停泊处，以致向左倾斜。

（北海5日讯）受周六席卷槟州暴风雨影响，“槟榔屿”号渡轮撞上停泊处，导致船身倾斜。

在北海渡轮码头停泊的其中一艘渡轮，“槟榔屿”号周日被发现撞上了码头，船身向左倾斜。

该渡轮于周日凌晨2时30分，因不堪暴风雨风大浪大，以致被冲击。不过，据了解损失并不严重，目前维修人员正在极力抢修该渡轮。

槟州港务局主席拿督陈德钦受询时表示，渡轮槟榔屿号被巨浪打击导致撞及停泊处的事件，损坏程度并不严重。

极力抢修渡轮

此外，他也表示，虽然周六发生暴风雨，但目前的天气尚不至于造成渡轮操作危险，因此会继续投入载客服务。

他指出，该局与渡轮管理公司单位会密切关注气候变化情况，如果天气恶劣危及渡轮航行的安全，他将指示停航。

他说，槟威两岸穿行的渡轮服务时间，是每天早上6时开始至凌晨12时。

他也透露，渡轮员工也因发生水灾，导致许多员工无法上班，加上大浪因素，这期间渡轮操作行程可能会放缓。无论如何，该局会相当的谨慎，细心观察安全情况。

東北縣警區淹水

（槟城5日讯）百大年路的东北县警区总部，也难逃水劫威胁，周日早上警区总部的停车场都淹满了水，警员的交通工具都浸泡在水中，无论如何水患没影响警务运作。

此外，在警局附近的槟榔河一带也泛滥成灾，周边地区都遭殃，所有停在路旁的车子几乎都泡在水中。

在临近的槟榔河毗邻的甘榜拉哇组屋区主要道路，也淹满黄泥水，水位高过车轮。

風吹樹倒壓死外勞

（北海5日讯）大树被狂风摧毁压死一名孟加拉外劳。

该夺命意外于周六晚8时30分发生在北海阿双桑路，也是周六开始侵袭的风灾以来首宗夺命事件。

警方指出，死者身份未确定，年龄约30岁，相信是一名建筑工友。警方人员抵达现场时见到一棵大树倾倒压及一间木屋，该名居住在屋内的男子被发现当场压毙。