首次稱霸馬杯 柔佛DT完成大滿貫

“南方虎”柔佛DT赢得大马足坛荣誉榜的最后一块拼图马杯赛，4年内完成“大满贯”的壮举。

（沙亚南5日讯）在周日的本年度国内足坛盛事的马杯决赛，“南方虎”柔佛DT尽显王者风范，在雨战中以2比0征服寻求卫冕的“红鹰”吉打，让柔佛王储苏丹东姑依斯迈领导的柔佛DT创造了用时4年完成本土3大赛事“大满贯”的纪录。

柔佛DT在2013年由柔佛王室打造下横空出世，并凭借强大的实力迅速崛起成为国内足坛的一股新势力，本赛季更成为马超历史上首支4连冠球队。2016年，柔佛DT称霸大马足总杯。如今，他们又赢得大马足坛荣誉榜的最后一块拼图马杯赛，终于完成“大满贯”的壮举。

在此之前，柔佛DT的前身柔佛队曾2次夺得马杯，最后一次迷失在1991年，因此这是柔佛时隔26年后在捧杯，也是柔佛DT首次称霸马杯！

连续3届跻身大马杯决赛的吉打，原本有机会扳平比分，但巴德鲁于第55和第67分钟的射门都击中横梁，最终不但卫冕梦碎，同时无缘队史第6大马杯冠军。

卡贝拉膺决赛表现最佳

此役，柔佛DT双喜临门，在下半场（第62分钟）打进制胜球的阿根廷前锋冈萨洛卡贝拉，荣膺决赛表现最佳球员奖。赛后，卡贝拉兴奋的说：“自己能够为柔佛时隔26年后又一次重夺马杯特别具有意义，而这一次在到来现场为我打气的家人面前进球，特别高兴。”

上半场，现年30岁的“带刀”后卫艾迪尔查富安第2分钟闪电进球，赛后，他高兴的说，随着他打进比赛中相当重要的第一个进球，也激发了全队夺冠的士气。他也把这个进球给予到来观赛成为柔佛DT强大后盾力量的所有球队支持者。

主帅：归功柔苏丹

现年57岁的柔佛DT主帅，葡萄牙籍的尤利塞莫莱斯说，柔佛DT在4年内能够在大马足坛完成大满贯壮举，应该归功于柔佛苏丹依布拉欣。除了赢得大马足坛3大赛事，柔佛DT在2015年赢得亚洲足总杯冠军。

柔苏丹及纳吉：恭喜

赛后，柔佛苏丹依布拉欣伊斯干达第一时间在个人脸书专页给予柔佛DT送上祝贺：“恭喜柔佛DT，2017年马杯冠军。我们为你骄傲。”

首相拿督斯里纳吉也在推特上寄语祝贺：“干得好！恭喜冠军，柔佛DT！”

柔秘书：历史性一刻

柔佛州秘书拿督阿兹米在决赛后随即发布文告指出，柔佛DT夺冠是历史性一刻，周日特假也是州政府对柔州子民的体恤，同时也是柔佛苏丹依布拉欣陛下早在周三就发出的谕令。