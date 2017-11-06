為禁賽球星辯護 秘魯總統：天氣害的

（利马5日综合电）2018年俄罗斯世界杯足球赛附加赛秘鲁对战纽西兰两场生死战即将打响，秘鲁主力前锋格雷罗因药检不合格遭遇停赛。为此，正在国外出访的秘鲁总统库琴斯基周六发声鸣不平，坚称“对格雷罗的惩罚不公平”。

这位79岁的老总统在接受国家电台记者采访时说，利马冬季天气很糟糕，几乎所有的人都会服用某种抗组胺类药物，格雷罗也服用了一种这类药物，为此受到惩罚，实在是不公平。

库琴斯基表示：“我们将关注对（格雷罗）处理结果，但愿能圆满解决，期待这位球星能重返赛场。”

今年10月5日，在南美洲区外围赛秘鲁客场战平阿根廷后，秘鲁队长格雷罗接受了例行药检，结果呈阳性。

为此，国际足总判这位33岁足坛老将停赛30天。据秘鲁国家反兴奋剂委员会主任维克多·卡皮奥透露，国际足总对药检不合格事件的调查需要90天，但希望对格雷罗的调查能在一个月内结束。

格雷罗遭遇禁赛对秘鲁无疑是一个重大打击。自1982年以来，陷入低谷的秘鲁队一直在为重返世界杯进行不懈努力。

目前南美赛区比赛已全部结束，巴西、乌拉圭、阿根廷和哥伦比亚直接获得世界杯赛决赛圈入场券。秘鲁与大洋洲冠军纽西兰进行两回合附加赛以争夺最后出线机会。

秘鲁当地时间11月10日和15日，秘鲁将分别在客场和主场迎战纽西兰，而格雷罗是秘鲁队头号射脚，更是教练克敌制胜的重磅武器。在世界杯外围赛中，他6次为秘鲁队破门得分。他的禁赛将严重影响秘鲁在这两场比赛的攻击力。

格雷罗曾在德甲拜仁慕尼黑和汉堡效力，目前在巴西甲级劲旅弗拉门戈队踢球。至今，格雷罗已代表秘鲁国家队出战84场比赛，共踢进33球。