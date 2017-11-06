穆帥定義優秀教練標準 25個冠軍才算成功

（伦敦5日综合电）曼联主帅穆里尼奥认为，赢得25座冠军奖杯才能称得上是成功。

穆帅在对阵切尔西的赛前透露了自己对成功教练的定义标准，他说：“我觉得25座冠军奖杯是人们定义优秀教练的标准，对于有些教练来说，他们必须要多赢得一些冠军头衔才能达到这个标准。有些教练需要再拿4座，有些需要再拿12座、15座，有些则需要再赢得24个冠军。我已经拿到了25个冠军，但是我还想要更多，或许当我赢得更多的奖杯的时候，我就能赢得更多的尊重和信任了。”

相比于穆帅，其他英超豪门主帅的冠军数量要略逊一筹，曼市主帅瓜迪奥拉和阿仙纳主帅温格都在教练生涯拿到了21座冠军奖杯，而切尔西主帅孔蒂和利物浦主帅克洛普分别拿到了7个和6个冠军头衔，托登汉热刺主帅波切蒂诺则尚未有冠军入账。

此外，穆里尼奥还回应了外界对于曼联球风的质疑：“对于我来说，比赛是最重要的竞技。在成为主教练之前，我是一个狂热的足球迷，我可以花一整天的时间用来看比赛。我最喜欢看的就是那些小联赛的比赛，因为你很难预测谁会赢球。你们所谓的‘美丽足球’是指什么？是热刺对皇马的那种踢法吗？然而我之前看到其他球队也这么踢过，当时外界可是一片批评声。上次我看到这么踢球的球队可不是在电视上，当时我正在场边的教练席上。”