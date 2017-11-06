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李景勝：另類 旅遊賣點 愛鳥協會可辦觀鳥嘉年華

发布于 November 6, 2017
全体参赛者与拿督李景胜及员拿督陈超耀合摄。
全体参赛者与拿督李景胜及员拿督陈超耀合摄。

（本报美里5日讯）旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜建议﹐美里爱鸟协会可以举办一场观鸟嘉年华会﹐吸引各地的志同道合者共聚观赏﹐并有助于推动美里旅游业，成为另类旅游卖点。

“美里爱鸟协会除了举办群鸟鸣唱赛类似活动﹐亦可来场别开生面的观鸟嘉年华会﹐开放各品种的鹊鸲供各国爱鸟者观赏。这种另类的趣味性活动﹐也是可以发展成为美里旅游促销卖点。”
拿督李景胜今早出席美里爱鸟协会举办的国际群鸟争鸣比赛主持开幕仪式前致词时﹐发表上述谈话。国际群鸟争鸣比赛共吸引了345名来自印尼﹑汶莱﹑沙巴和砂拉越参与者﹐参赛人数也打破先前记录。出席者﹐还包括了卑尔骚州议员拿督陈超耀。

拿督李景胜表示﹐饲养鹊鸲有助人修身养性﹐远离不良活动﹐因此他非常支持爱鸟协会举办的群鸟争鸣比赛﹐而且活动也具有推广州内旅游业的潜能﹐为此也深获砂旅游局的同意与支持。

此外﹐他也希望爱鸟协会可善用网络的便利为协会设立一个专页﹐借此分享群鸟的点点滴滴﹐以达到宣传效果﹔同时也趁机与各地的志同道合者互相切磋和交换心得﹐提升对饲养鸟的兴趣﹐也可培养成为个人嗜好。

与此同时﹐他也希望爱鸟者可响应砂野生动物保护局的呼吁﹐为饲养珍稀受保护的鹊鸲都要进行填写表格登记呈报。

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