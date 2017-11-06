保育山喜鵲 砂森林局發318執照

（本报美里5日讯）在2017年﹐砂森林局总共发出318张执照于917只山喜鹊。为了扩大对珍稀受保护的山喜鹊的保育工作﹐该局将考量以在每只通过正确程序持有执照的山喜鹊套上附有编号的脚环﹐方便于辨识之余﹐也鼓励进行森林圈养繁殖﹐避免山喜鹊面临绝迹。

山喜鹊在众鸟类中﹐是属于会唱歌的鸟中笼﹔在砂伊族群中﹐尤其是遵守着传统习俗者认为﹐山喜鹊拥有重要的文化价值﹐是会预示征兆的神鸟。因此﹐此鸟类倍受欢迎﹐需求量日益提高﹐市场被打开。

有需求就有利益﹐正因为山喜鹊的珍稀和有需求﹐造成许多不法之徒非法捕捉和偷运至国外谋取私利。山喜鹊也因如此面临着绝种。在近2年内﹐砂森林局多次取缔了企图偷渡国外的百多只山喜鹊以及其它品种的珍稀鸟类。

有鉴与此﹐砂森林局野生动物组加强法律控制和保育工作﹐让所有饲养者和捕捉者都必须尊重条例﹐如有违法将面对法律上的提控。

“在1998年砂拉越野生动物保育法令下﹐山喜鹊被归类为受保护的稀有鸟类﹐所有饲养或拥有此鸟类都必须向砂州野生动物组申请执照﹐一只为10令吉﹐为期一年。

非法持有或饲养山喜鹊有违法条例﹐一旦被控将在援引第29条文(2)下﹐被罚款1万令吉和面临一年牢狱之灾。同样的﹐想要引进此类鸟群者也需要申请准证(一只10令吉)并附上原国或该州兽医局出示的山喜鹊健康证明纸。”

当然﹐漏网之鱼多不胜术﹐砂森林局野生动物组官员也呼吁饲主能依照正常程序﹐尽快作出申请﹔而且为了为了更加清楚辨识通过正确程序持有执照的山喜鹊﹐该局考量以在山喜鹊套上拥有编号的“脚环”。

与此同时﹐捕捉受保护的野生动物﹐也要依据野生动物保育法令下的第3和10条文付还10令吉的捕捉准证和10令吉的捕捉工具-雾网。

此外﹐砂森林局亦鼓励有兴趣者圈养繁殖山喜鹊以减少频临绝迹的压力。当局在条例16以及20下以100令吉一年以及100令吉商业用途作为森林圈养繁殖山喜鹊的执照申请条件。如今成功繁殖山喜鹊的区域包括了西马半岛﹑印尼万隆﹑占碑﹑巨港﹑ 沙巴。该局考虑或许有一天﹐可以组攷察团至成功繁殖区域森林以进行攷察研究。

目前﹐该局并没有针对砂州内山喜鹊真正繁殖数量掌握真确数据﹐因此欢迎大学学生和研究者﹐可对该品种进行研究。