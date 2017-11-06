學術運動課外活動樣樣好 美中加入美中大家庭

（本报美里5日讯）2018年度美中新生报到由即日起正式接受报名。

有意报读明年美中中一或预备班的所有小六毕业生及家长，受促尽快前往美中进行有关报名手续或索取报名表格。欲报名的学生或家长，请携带各校所派发的入学证明书（surat pendaftaran）、2张护照式照片、检定考试成绩副本一份（可以于成绩揭晓后再补上）、出生纸副本一份、离校证书副本一份、身份证副本一份及父母身份证副本一份。

新生报名开放时段：星期一至星期五：早上8时30分至11时30分，下午2时至4时。

凡于2017年度小六检定考试中获得全A（华小8A及国小6A）的同学，或是在各项受教育部主办的课外活动比赛中代表砂拉越参加全国赛或国际赛事的同学，豁免全部费用包括杂费、作业簿等等。考获7A（华小）及5A（国小）的同学，或是在各项受教育部承认的课外活动比赛中代表砂拉越参加全国赛或国际赛事的同学，可豁免部分杂费。学生受促在前往报名之际，穿戴整齐。

所有学生和家长们，可在上述时间前往美中报名，先登上美中办公大楼A座，三楼，向赖佳玲副校长或学生事务副校长安东尼先生报到，再向董事部书记俞启文先生（MR YII）咨询注册及学费等详情。

美中作为美里省高素质中学，致力于栽培全方位的学生。美中生无论在学术、运动及各项课外活动方面的成就皆有目共睹。同时，校方积极推动学生参与国内外的赛事，在多项国际举足轻重的比赛中，美中生皆有所斩获。故，有意为子女报读美中的父母受促尽快采取行动，以免向隅。如有任何疑问，可致电美中校方085-433517询问。



