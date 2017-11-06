李景勝：有地錢不是問題 廉律將爭取建民眾會堂

2017年度党员大会一瞥。

(本报美里5日讯)人联党史纳汀支部主席拿督李景胜表示，将为廉律争取兴建一座民众会堂，以方便居民进行各项聚会及活动，惟当前急务是先申请一块土地，而申请拨款的问题不大。

拿督李景胜出席砂人联党廉律分部青年团在金禧酒楼举行的2017年度党员大会上受邀致词时，发表上述谈话。

他说，廉律地区如今已发展成为一个繁荣的社区，今非昔比，因此增建一座民众会堂是合时宜的，然而建民众会堂要先有一块土地，并可容纳千人及足够的停车场，这才足以应付兴建民众会堂的基本条件。

他表示，可以向州政府申请拨款，但是最重要先找到一块土地才能兴建民众会堂。

另一方面，他表示廉律区现有位于公众花园的一个篮球场将被提升，该篮球场目前只是球地，缺乏雨盖的设备，因此工程计划将被列入2018年的工程计划，以便申请拨款进行提升工程。

他表示感激廉律分部过去多年历届的执委员及老干部们，因为他们打死不跑的精神，才能廉律分部能有今天的壮大发展。该分部多年来为廉律村民积极服务，把收集的许多民生问题反纳给我们，使到当地道路及排水系统获得改善。

他希望新届执委们可以延续为民服务的精神，积极的为当地居民提供更项人民服务的工作，并形容这是非常有意义的。

拿督李景胜表示体恤为民服务的工作并不容易，要知道神仙也难做，无法满足每一个人的需求，更何况是人? 下雨天会被人骂，干旱季节也被人呛，所以只要尽力去做好本份，做到积极为民服务的基本条件就好。

他表示，砂州政府推行的数码经济学，提升本州网速以加强竞争力，希望市民们要好好把握这个新契机，因为将来本州提千高网速后各方面的资讯都会相应提升。

他说，为了跟上资讯时代，高网速占非常重要的地位，因为许多进步及发展中的国家都注重网络资讯的供应，因此州政府砸下巨资加强网速是合时宜的。

他举例，如中国马云为例，马云本身没有任何的产品可以销售及出国，不过他却巧妙的利用网际网络的科技来发展事业，创设的阿里巴巴集团业绩年收入过千亿，这是值得学习与仿效。

他说，目前国内的网速太慢，很多时候我们打开手机要看一些图片或视频，却只能看到一直转圈圈。惟有改善州内网速的问题，加强网速即加强竞争力，这样才能吸引更多的外资前来投资。

他表示，很多旅客就和我们一样，到访砂州之后第一件事情就是先上网，我们去那世界各地也不是抵达机场时就先看手机吗? 现代的人去到那里都要上网，这已是一个全球的趋势。

“很多人来到砂州旅游，旅客还是放不下国内的商务，可以边旅游边顾着国内的商务，可以与整个世界进行联系，高网速又高效率，那么就可以吸引更多人来旅游，来置产投资。所以砂州的资讯工艺在近年必页获得积极提升。”

他表示时任首长拿督阿玛阿邦佐哈里延续已故阿迪南的政策，推行砂经贸活动，拓展高网速的开发也将为砂州带来更多的经济效益。

拿督李景胜说，来届国选即将到来，做为砂州人民的一份子，必须在这个时刻团结在一起，如果我们自己不不帮忙自己争取砂州自主权，请问还有谁可以帮助我们?

他希望人民可以团结一致捍卫砂州的权益，更不惜作为砂国阵的强大后盾，保住州内个国会议席。

共同作出貢獻

郭建忠籲華人參政

（本报美里5日讯）砂人联党廉律分部新届主席郭建忠呼吁，能有更多的华人站出来参与政治，加入他们的服务团队，共同为华人同胞作出贡献!

郭建忠今日上午于该分部在金禧酒楼举行的2017年度党员大会暨新届执委选举上致词时，作出上述如斯表示。

他说，政治对于华人的社会非常重要，同胞们不能总是站在幕后，当前的政治因素需要更多的华人同胞出来配合，所以他希望可以在党内增加更多的人材与力量，让党做得更好，更壮大。

他指出，很多华人往往处身于幕后，但这次他希望更多的人可以站在前线，为党服务及为华社争取更多的权益而努力。

他表示，国选很快到来，廉律区在上届州选取得不错成绩，拿了很多票，比上届州选进步。因此他希望这次的国选可以更进一步，为国阵阵线争取更多的选票，所以希望每一个人都能配合。

他说，该分部在过去三年来为廉律区解决很多的民生问题，整个上有所提升，但是有部份的民生问题还在处理中，一些因某些因素尚未解决，但无论如何分部在这方面会尽力去处理。

廉律人聯黨新執委 郭建忠掌舵

(本报美里5日讯)砂人联党廉律分部执委阵容(2018-2020年)经已产生，郭建忠市议员推选为主席。

兹将新届执委阵容列下:

顾问团：邦曼查杨惠生、蔡高船、李国清、张子由、杨娘泉、陈伟明

主席：郭建忠

副主席：甲必丹余继香

副主席：刘汉平

副主席：彭小峰市议员

秘书：陈效良

副秘书:蔡斌梅

财政：吴恩齐

副财政：沈清忠

宣教秘书：陈宏祥

副宣教秘书:古汉年

组织秘书：陈国兴

副组织秘书：张玉莲

青年团团长：温国武

妇女组主任：叶利英市议员

委员：温汉强、温自新、杨谦耀、刘道强、江龙图、古志明、李国胜、蔡碧庚、黄希敏、吴国安、刘秋菊、梁发昌、蔡顺安。

廉律人聯青團

溫武國任團長職

(本报美里5日讯)砂人联党廉律分部第九届青年团执委阵容(2018-2020年)产生，温武国被推选为团长。

新届执委名单如下：

团长：温武国

副团长：林的万

秘书：黄祖祖

副秘书：张翔绣

财政:吴佳芸

副财政：俞懿纯

宣教秘书：叶学勤

副宣教秘书：李运权

组织秘书：蔡明豪

副组织秘书：刘佑义

委员：陈伦勤、谭伟儆、温佳运、温建业、方威杰、温福利、吴文钧、江丽菁、黄益耀。

第十届廉律分部妇女组组委名单如下:

主席：叶秀英

副主席：杨润香、蔡瑞玲

秘书：陈爱萍

副秘书：罗美联

组织秘书：张薇敏

副组织秘书：陈志兰

宣教秘书：赵尤宁

副宣教秘书：余月娇

福利：刘素云

副福利:沈爱莉

组员：徐美莲、陈爱花、江八妹、郑月丽、黄希敏、陈绍玲、赖桂妹、陈缮頨、罗佩莹。

委派至史纳汀支部代表如下：叶秀英、杨润香、蔡瑞玲、陈爱萍、李青蓉、张薇敏、赵尤宁、陈爱花及沈爱莉。