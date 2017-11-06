黃順舸： 華族文化不可分割 方言是勞動人民原本語言

主宾拿督斯里黄顺舸的代表周启明博士（左4）颁发冠军奖杯给河婆话才艺比赛得主。

（本报古晋5日讯）砂国际贸易与电子商务部长兼第二财长拿督斯里黄顺舸指出，华族的各种方言是广大劳动人民的原本语言，所以应当是华族文化不可分割的一部分。

他称，经过几千年的千锤百炼，方言里充满着表达生活情绪，劳动创造，大自然变化的一切词汇语句，还含有众多歌谣、童谣、谚语、山歌、诗篇及戏剧等，非常丰富。

对此，今早受邀出席由砂拉越河婆同乡会所主催，教育组与妇女组联办的第二届晋汉连省小学生英语程度暨河婆话才艺比赛致辞时，他赞扬此项赛事上丰富华族文化的一项崇高活动，并希望给同乡会在这项工作中继续取得很好效果。

不过由于黄顺舸不克出席，因此其讲词由周启明博士代读。

讲词中，黄顺舸坦言华族有许多方言，不过随着共同语言的广泛使用，各种方言的使用范围也就缩小了，甚至很少使用，由此导致方言得不到发展与注意，许多青少年都不懂讲自己籍贯的方言或者只能讲不完整的方言。

无论如何，为了鼓励砂河婆同乡会在这方面的努力，他答应拨款5千令吉充作支持此活动。

張添堡：佔據優勢

華校生應掌握好英語

（本报古晋5日讯）砂拉越河婆同乡会会长张添堡认为说，作为华校生除了精通华语之外，若也能掌握好英语，那在获取最新资讯或知识方面，将会比许多人占据优势，增添竞争力。

他说，无可否认，英语是国际语言，在全世界95个国家中，超过39%的国家非常重视英语。同时更是60个国家的官方语言，将近20个国家的第二重要语言。

鉴于此，在华语之外，他表示该会也鼓励学生从小注重英语学习，以便掌握好这个世界重要的国际沟通语言。

张添堡出席该会主催，由教育组与妇女组联办的第二届晋汉连省小学生英语程度暨河婆话才艺比赛致词时，如是称。

他说，众所周知，砂州政府在首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里的带领下，注重发展数码经济，希望通过发展数码经济能够让砂州的经济转型，使到砂州人民能有更大的发展空间。

而他认为说精通英语则是成功发展数码经济的重要一环，因为作为世界语言，许多的信息，专业的科技资讯及沟通交流管道都是以英语为主。

“当然，今天中国在资讯及高科技也非常发达，包括他的数码经济，所以若能掌握好华语与英语，将能增添我们自身的竞争力。”

另一方面，他也强调说，语言是人与人之间的沟通工具。在古时代，资讯的流动非常局限，每一个民族或村落都会研发出自己独特的语言来交谈沟通。

他说河婆人生客家民系之一，河婆话就是河婆人祖先研创的独特语言，是河婆人的母语，历经千年的智慧结晶，更是弥足珍贵的河婆文化。对此，他认为说着这资讯爆棚的年代，即使人们大量学习华语和外语，但身为河婆人的一员也要继续说河婆话，使河婆话能在文化受到冲击的时代保存下去。

也因为如此，他表示该会致力推广河婆文化的努力，以鼓励年轻的河婆子女从小开始学习河婆话。而他也希望身为河婆籍贯的父母也应要在生活中让子女接触河婆话，让他们能从小在家庭中得到河婆话的熏陶，是渊源流长的河婆话能传承下去。

河婆同鄉會2賽事 138人參與

（本报古晋5日讯）由砂拉越河婆同乡会所主催，教育组与妇女组联办的第二届晋汉连省小学生英语程度暨河婆话才艺比赛联合筹委主席邓群娇披露，此次英语程度比赛共吸引了93名学生参与，而河婆话才艺比赛则获得45人组成16支队伍角逐。

在此项赛事颁奖礼致词时，邓群娇坦言由于本届赛事适逢学校考试期间，学生反映来不及排练，所以无奈选择放弃。尽管如此，但她也欣慰还是获得了不少同学的参与。

她指出，与去年比较，今年同学们的水准都更胜一筹，且当中有些更不是河婆人，甚至甚少讲河婆话，因此透过此项赛事平台，可以推动提高他们讲河婆话的水平。

为了鼓励更多人参赛，她表示该会今年也提高了奖金，分别是冠军350令吉、亚军250令吉、季军100令吉及殿军50令吉，当然还包括了奖杯与奖牌。