成為人民喉舌 劉世棟籲黨員走入群眾

人联党古晋支部青年团卸任团长刘世栋(右3)在代表大会开始前,率领党员们高喊三声沙哈迪口号，以示团结。

（本报古晋5日讯）人联党古晋支部青年团团长刘世栋强调党的力量取决于人民的支持度，因此他吁请党员能继续走入群众，成为人民喉舌，进而取得人民支持。

他今早主持该支部青年团第15届团员大会及选举新一届执委致辞时，也吁请身为党领袖者应当勇于对各项问题发表本身看法。

与此同时，他也提醒青年团领袖日后被支部提拔当上青年总团或支部领袖，甚至是中央领袖后，都不应该忘记支部原先的根，在两者上应需取得平衡。

由于今年也是该青年团选举改选年，因此他希望这次选举结果无论排阵如何，党员们都能够继续给予新领导层支持，成为他们强而有力后盾，这样党务才能做到更好。

“大家必需要团结一致，因为我们的敌人是反对党，不是自己人，所以要枪口对外。”

另一方面，他也藉此感谢过去党员给予他的支持，使到他们所要完成的工作都能顺利进行。

減輕企業負擔運作

公司稅收應減低3.5%

（本报古晋5日讯）人联党古晋支部青年团吁请政府应将现有公司税收减低3%至3.5%，以减轻企业负担和运作。

该会青年团今早在所召开的第15届团员大会及选举新一届执委会上通过了五个包括上述的提案。

以下为通过的提案：

（一）提案：加强对外宣传青年创业机会及贷款

案由：创业融资计划对现今青年朋友需要的资金。(对创新性，前瞻性和政府推广的商业模式）

（二）提案：青年团体积极与政府部门的联系。

案由：太多青年朋友对政府部门的运作不熟悉，又交代中间人去跑腿，结果费用比预期来得更加高昂。（促进双方的关系，增强联系，减少大众对政府负面的印象）

（三）提案：公司税收应减低3.0%至3.5%。

案由：对中低收入的企业，政府征收的税务约18%到24%，再加上6%消费税，尽而增加企业负担和运作。

（四）提案：加强对外宣传中价及廉价屋预青年与大众

案由：提倡青年居者有其屋的概念，让更多广大民众了解如何去申请或购买人民组屋及中廉价屋的程序与条件。

（五）提案：提出方案与政府携手辅助青年引进并强化最新科技或商业模式的对接，以达到提升青年国际竞争能力，进而提高经济水平与增加工作机会。

案由：在这经济低迷与经济萧条时段，而中国已进一步积极在外合作发展以带动经济，提倡一带一路的概念，所以我们更需要把握这次机会赶上趋势。

古晉人聯青改選 張鴻泉新任團長

（本报古晋5日讯）砂人联党古晋支部青年团今早顺利举行改选，张鸿泉在没有获得挑战下，顺利当选成为新任团长。

本届青年团新届执委共获得15人提名，由于提名人数没有超过章程所规定的26人，所以提名者均不劳而获顺利当选成为新届执委阵容。

卸任团长刘世栋也以选举委员会主席身份为新任领导层主持了此次改选。

以下为砂拉越人民联合党古晋支部第十六届青年团执委名单：

团长：张鸿泉

署理团长：包久松

副团长：陈伟政

副团长：李顺健

秘书长：陈冠靖

副秘书：林俏妘

财政：沈庆杰

副财政：刘佳箐

组织秘书：杨嘉琦

副组织秘书：钟朋宏

宣教秘书：杨宗隆

培训秘书： 赖发财

执委： 蔡姄燕、 李祈龙、 林宝海

林春燕：地位提高

女性角色被看重

（本报古晋5日讯）人联党古晋支部妇女组主席林春燕指出，目前时代已改变，社会对于女性的接受程度已逐渐提高，很多女性与男性在各个领域都可进行合作，女性地位已比起过往相对提高。

她今早在人联党古晋支部妇女组第12届妇女组大会上致词时指出，女性已不再像以往只是在家相夫教子，如今女性在社会和政治中所扮演的角色已被看重，不过仍需更多女性站出来投入政治工作。

她说，在过去几十年中，妇女在社会或政治扮演的角色受到很大监督，可是如今已受到重视，目前世界上一些国家的领导或飞机师都为女性。

“我们可以看到许多妇女都有自己的事业，不再只是在家照顾小孩，以获取更优质的生活。”

另一方面，随着全国大选即将到来，因此她也质问我国女性在政治中的人数是否会有重大变化？在所有选民中，女性的选票是否会继续占据一半？作为政党副翼女性的一员，是否能忠实走入基层赢得所有选民的心？

“人联党古晋支部妇女组将会加强和专注政治事宜，以达致我党使命和愿景，同时透过自发性服务人民及充当人民接触政府政策的桥梁，特别是在指导贫穷家庭和单亲家庭，以协助他们向福利局和社险作出各项援助申请，提升他们的生活形式”。

古晉人聯婦改選

林春燕蟬聯主席職

（古晋5日讯）人联党古晋支部妇女组今日在古晋支部会所召开第12届妇女组大会，并进行第13届（2017年至2017年）执委选举，林春燕蝉联主席一职。

该支部妇女组今日也通过3项提案，分别是要求30％女性代表在该党，提供财务援助供女性成为企业家和要求更多女性候选人在州选举和国会选举。

人联党古晋支部妇女组13届（2017年至2017年）执委名单：

主席：林春燕

署理主席：张春梅

第一副主席：方亚玉

第二副主席：郑新香

秘书：李碧贞，副：蔡姄燕

财政：陈连珠，副：许碧珠

组织秘书：欧天妃，副：蔡亚娇

宣教秘书：何文玉，副：刘佳箐

福利：黄彩霞，副：张国香

委员：陈顺莲，陈惜英，林秋莲，黄玉梅，李丽珊，陈莉萍，刘佳虹和美德琳。