丁永豪：人聯誓奪詩巫南蘭 沒議員難獲撥款改善基設

人联党柏拉旺支部主席丁永豪（左3）在常年大会上致辞时，表明一定要为已故黄顺开医生及刘会洲争取两条道路并以他们的名字来命名。左起为副主席江丽訇、秘书程明智、财政钗世钗与署理主席陈天法。

（本报诗巫5日讯）人联党柏拉旺支部主席丁永豪强调，人联党一定要在第14届国会大选中，拿下P212诗巫区国会议席，因为该区内有很多基本设施需要获得改善，而且人联党在诗巫及南兰区都没有国州议员，因此难以取得拨款改善区内的基本设施。

他指出，基于柏拉旺区是属于诗巫国会选区内，且有很多需要改善的基本设施都是在柏拉旺区，因此党员们必须要齐心合力、努力工作，把人联党的候选人送进国会以争取拨款。

“如果能够得到国会选区的拨款，到了州选举，人联党攻打柏拉旺就比较有把握。因为朝里有人好办事。”丁永豪于今午在该支部党员大会上致词时，这么表示。

丁永豪表示，柏拉旺支部已经将推荐的诗巫国会选区候选人名单呈给党中央。他相信国会大选将会在明年7月之前举行，因为明年8月23日是最后的期限。

他称，柏拉旺支部经常举办活动来亲近人民及拜访人民，听取人民的心声。因此，他希望年青的党员们也要努力的举办各项活动，因为在活动中可以听取许多的民声，且一般都是关于基本设施方面的问题。

“我们感到很无力，虽然有把需要改善的基本设施问题提呈给人联党的部长，但是还是需要本地的代议士。尤其是过去承诺拉让花园人民协助改善排污系统，至今还在寻求拨款。”

他也指出，若是拉让花园的排污系统没有获得改善，就显明人联党言而无信。

他也希望每一位党员能共同努力迎战大选，尤其重要的是要联系上老党员，因为老党员拥有参与选举的经验，能够从旁协助加强支部的作战与组织能力。

与此同时，丁永豪也带领出席大会的支部党员们，向于今年3月逝世的前党主席黄顺开医生默哀。

他表示，已故黄顺开医生及前诗巫支部副主席刘会洲对诗巫的贡献必须要让后人记取，因此柏拉旺支部一定会向诗巫市议会及地方政府部提出在诗巫物色两条路名，以2人的姓名来命名。

另外，丁永豪也要求支部党员在大会上多反映需要改进的地方，少说好听的话。

在今午的党员大会上，共有114名支部党员签到，同时支部顾问拿督陈联璋及周永辉也有出席。

柏拉旺人聯青團婦組

新執委名單出爐

（本报诗巫5日讯）砂人联党柏拉旺支部於今甄选出新届青年团执行委员会及妇女组组委（2018年至2020年），尹士义与高铢霙分别担任青年团团长与妇女组主席一职。

该支部青年团及妇女组於今午在党部召开大会及选举三年一届的领导层。有关新届青年团团委与妇女组组委名单如下：

青年团

名誉顾问：林华威

团长：尹士义

署理团长：刘家源

副团长：倪莞营、程明智

秘书：林靖凯

副秘书：李高宏、江杰棋

财政：许美婷

副财政：吴玫棋

组织秘书：高晓惠

宣教秘书：刘叶婷

培训秘书：魏湄倪

青年团团委：阮圣惟、王景辉、林立强、谢照文、刘贤仁、程明仁、张优玲、尹士华、柳美茹、朱国进、吴统贤

查账：林华威

妇女组

主席：高铢霙

署理主席：周凤玉

副主席：江丽訇、张巧仙

秘书：江丽燕

副秘书：曾琳秀

财政：林赛仙

副财政：张爱菊

组织秘书：庄秀梅

副组织秘书：黄音翔

宣教秘书：叶竞黛

副宣教秘书：黄玉芳

福利秘书：俞丽希

委员：江秀云、陈月娇、周仁翠、高丽丽、叶连美、孙育碧