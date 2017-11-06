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溝渠小排水系統阻塞 青統夜市交通島現積水

发布于 November 6, 2017
许久以来，青统夜市前方交通岛每当下雨就出现积水，造成交通不便，问题未受处理。
许久以来，青统夜市前方交通岛每当下雨就出现积水，造成交通不便，问题未受处理。

（本报美里5日讯）每当下雨，青统夜市前方的交通岛就出现积水，问题至今未获解决！
以上交通岛可通往人造湖、埔奕大道、牛场村，市区和新月路，也是美里的中心点，许多人都在使用的道路，但是在路过交通岛，一旦有下雨就出现积水问题。
昨晨6时许美里下了一场为时一个小时的大雨，同样的，上述交通岛的沟渠排水系统无法排出大量雨水，导致积水现象。
埔奕区州议员陈长锋今早再次接到人民的投诉后，前往现场了解情况，他接受本报记者访问表示，美里市政局应该要解决该交通岛积水问题，但该局至今都没有积极解决。
他说，最为严重的是今年的7月期间，该交通岛沟渠积水淹了2条道路，当时是下午时间，造成交通严重阻塞。
此事件后，他向市政局了解情况，该局指这是属于水利灌溉局管辖，因此他寻找后者深入了解。
陈长锋表示，根据水利灌溉局官员指出，这是因为沟渠小，其中也包括排水系统阻塞，但该局没有拨款进行任何提升。
陈长锋指市政局目前在该交通岛里进行一项工程，载来大批石头添路，一些是都已跌入沟渠里，导致更加阻塞。
尤其是在这2个月以来，每当下雨，交通岛就出现积水，包括今晨1小时的雨水，交通岛雨水淹至路旁，至上午10时积水才慢慢消退。
陈长锋指出，市政局有责任处理该交通岛，但该局没有积极的去行动，与相关部门开会解决，至今都问题一直存在。

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