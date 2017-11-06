珠巴10號路菜市場 市局突擊非法小販

市政局在珠巴10菜市场有添加摊位，但还是面对不足。

（本报美里5日讯）市政局突击珠巴10号路菜市场非法小贩，没收所摆设的物品。

美里市政局执法组于今早9时许，前往珠巴10菜市场进行突检行动，并将非法摆摊的无牌小贩所卖的物品没收。

该局执法官员是接到投诉后，特地趁今天是周六进行突击，数个无牌小贩被突检，分别没收了玉蜀黍、蔬菜和衣物。

根据当地小贩指出，其中被突击的女小贩来自中国，她是卖衣物人士，部分的衣服都已经被没收。

执勤的执法官员向被突击的小贩指出，他们如果要赎回物品，必须于星期一上班时间到市政局相关部门处理，但必须罚款350令吉，才能把物品拿回。

根据市政局于今年的其中1期常月会议上报告，珠巴10号路菜市场一直以来都有非法小贩，不过，他们曾经有向市政局申请该市场的摊位。

该报告指出，个菜市场摊位已经爆满，如果有人退出就会让给之前申请的人士做生意，该局也在菜市场增加了数个摊位，但始终还是不足，仍有无牌小贩在菜市场前面地上摆摊。

市政局接到多次关于珠巴10菜市场的非法小贩问题，也多次突击，但始终无法解决，无牌小贩捉不完。

不要沒收物品

小販建議當場開罰單

（本报美里5日讯）小贩建议当场开罚单，不要没收物品。

珠巴10号路菜市场小贩表示，无牌营业就是个错，但没收物品已不实际，因为大家都知道东西一旦被市政局执法官员没收，就别再期望赎回时，东西都是完整。

数位在菜市场营业的小贩在接受记者访问时，同一说出以上的做法，因为人人都知道赎回的物品大部分都会不见，对无牌小贩非常的不公平。

小贩建议美里的市政局应该更改条规，一旦现场取缔无牌小贩时，就当场开罚单，然后命令他们即刻离开。

小贩表示，市政局如果以如此做法都对双方有保障，小贩必须付还罚款，然后财物也不会被没收。

“就算条规无法改，但脑是活的，人性可以改的！”

執法組沒記錄

無牌小販僅贖回部分

（本报美里5日讯）执法组没有记录任何陌生物品，无牌小贩仅赎回部分，另一部分物品不知所踪。

根据珠巴10号路菜市场知情的小贩指出，每当无牌小贩被市政局执法组官员突检后，他们的所卖的东西都会当场被没收，官员告诉他们要赎回东西就必须到市政局相关部门罚款，然后才得领取东西。

但是，执法组往往趁星期六或星期日早上时间去突击，没收无牌小贩东西后，就交代他们星期一才去市政局赎回，因为该局办公室周末没上班。

通常被没收的物品包括菜类和水果等，都需要放置于冰箱里，才能保持新鲜和不会在短时间内损坏，但今天无牌小贩的物品都已经被没收，该局没有提供放置冰箱，且必须在两天后才能赎回物品，这样将会导致小贩损失更惨重，该局何不星期一至星期五的办公时间才进行突检，可让小贩在当天到市政局赎回财物。

执法官员在没收物品时并没有黑字白纸做记录，很多时候小贩到该局赎回物品时，仅拿回一部分，不但如此，小贩还要付罚款。

小贩对市政局执法组的执行态度极为不满，因为能拿回的物品仅有一小部分，他们认为这不合理与。

陳長鋒：無牌小販也要生活

市局執法行為不合理

（本报美里5日讯）“市政局的执法行为是合法，但不合理！”

埔奕区州议员陈长锋今早接到珠巴10号路菜市场无牌小贩被市政局突检消息后，在助理许溧根的陪同下，前往菜市场了解情况。

他接受记者访问表示，市政局的确有条规没收无牌小贩所摆设的物品，但他们应该把没收的物品做记录，给当事人检查后签名，然后才暂时扣留在市政局，等当事人赎回。

他说，他时常听到无牌小贩赎回物品时，只拿回一部分，另一部分就不见，这和“抢”有何区别。

“毕竟小贩都是用钱买来的东西，有者是自己种植水果和菜类，他们已经够辛苦了，没收被人的东西，等到小贩去赎回时就把所有东西归还给人，不要“偷”或“抢”。”

他建议市政局如果要解决无牌小贩摆设卖东西，就执法官员在现场监督，不让无牌小贩来摆摊，他相信这样的方式久了就可解决。

他感到不解为何市政局时常到珠巴10菜市场进行突检，其他地区有无牌小贩，同样也有人向该局举报，但该局都没有到其它地方突击，就是常常到珠巴10突击，为难该区小贩。

陈长锋希望市政局从新考量其它方式来解决无牌小贩，而不是强制性的执行，甚至很多时候被没收的东西仅剩下一小部分归还给人，实在不合理。

他强调，无牌小贩也是人，他们也要生活，赚钱养家，虽然市政局有这项条规，但可以改另外一种方式来对待他们，不应该增添麻烦和负担给他们。