首長：族群擁豐富藝術文化 砂是瑰寶無可媲美

首长巴丁宜阿邦佐哈里伉俪受邀主持开幕仪式。

(本报美里5日讯)砂州首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里指出，本州族群所拥有的丰富艺术及文化，从艺术及文化角度来看，不仅珍贵，也具有一定的价值观，是块瑰宝，无人可以媲美。

他以内陆族群的传统舞蹈为例子，认为拥有一定的水准，成功将内陆族群美好的一面呈现予外界，以吸引更多人的目光。

他说，目前全球迈入地球村的时代，甘榜再也不是甘榜，随时随地都可与世界链接。

“虽然内陆族群的人数不多，但是只要链接在一起，就可组成社区，成为一个平台，可考虑从丰富的艺术及文化方面，带领砂拉越继续前进，只有砂拉越人才办得到。”

他骄傲地说，就连首相拿督斯里纳吉也赞扬砂拉越族群的丰富色彩的艺术及文化，充份体显1马精神，所以砂拉越是1马精神的楷模。

阿邦佐哈里是昨晚在砂内陆民族联合会举办的内陆民族文化晚宴上如斯表示，

他说，该会将9个不同的内陆族群社区，分别是比沙雅族、本南族、加央族、肯雅族、沙邦族协会、伦巴旺族、加拉毕族、柏拉旺族及拉吉布族聚在同一个雨伞下。

“时任州首长敦泰益玛目当时建议成立该联合会的宗旨，对内陆社区而言，是个很好的作法。”

他提到，在上届州选，共有6个州选区在内陆地区，其中5个是国阵的席位，只有1个是反对党的席位，尽管政治理念不一样，但是大家的精神还是一致。

首长感谢大马内陆居民协会砂拉越联合会透过举办内陆民族文化晚宴，并欢迎他担任砂首长。

晚宴上，阿邦佐哈里也宣布拨出25万令吉的款项，予大马内陆居民协会砂拉越联合会，作为活动经费，同时也宣布拨出5英亩位于城市地区的土地，作为该会建设会所的地点。

數碼經濟的腳步下 內陸高原能轉型

(本报美里5日讯)首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里相信内陆高原在数码经济的脚步下也能转型，因此希望内陆居民积极展现他们的才华，为砂拉越贡献。

他表示，州政府透过采取3个策略发展郊区，其中设立高原区发展机构，负责开发高原地区的发展潜能，包括农业及旅游业，由副首长拿督阿玛道格拉斯领导。

他披露，部分内陆地区属于高原，在高原区发展机构下，透过电子商务，当地居民透过使用现代科技种植农作物，可销售出国，前提是必须要拥有好的物流，包括建设更多的机场以及提升机场的设施。

他认为，尽管内陆族群人数不多，但是他们非常聪颖及才华，他们应该善用自己的智慧及才华，因为未来是在于自己的智力及能力，而不是数字，只要够聪明，具有领导及办事能力，就可成为领导人，并举例中国阿里巴巴创办人马云，是个很好的例子。

他提到，前首长已故丕显斯里阿德南于年初不幸病逝，所以他是在悲痛的情况下，接任砂首长，为此他会延续阿德南的政策管制砂州。

他说，随著时代的变迁，我会在政策上做出些许的改变，即专注在数码经济，相信有助于砂拉越的发展，使砂拉越与世界接轨。

“如今是工业革命4.0的时代，使经济必须转型，只要与时并进，才不会被淘汰。透过善用网络的便利，就可拥有光明的前途。”

他称，人人在日常生活中都离不开手机，显示著手机已在日常生活中改变，大家必须做出适应，同时以中国阿里巴巴创办人马云为学习对象。

阿邦佐哈里也与大家分享在数码经济政策的脚步下，州政府陆续成立砂拉越发展银行及砂拉越石油与天然气公司，同时推出Sarawak Pay，有朝一日砂拉越必定能成为先进州属。