聯邦助砂拉越不遺餘力 副揆籲砂人回饋

聯邦助砂拉越不遺餘力 副揆籲砂人回饋

副首长阿末扎希与出席者合摄。

（本报古晋5日讯）副首相阿末扎希强调，联邦政府在协助砂拉越方面不遗余力，为此，他呼吁砂拉越人在时机来临之际，应做出相对“回馈”，确保国阵势力得以巩固。

他补充，砂州政府原本要先从砂拉越发展银行中借出10亿令吉为砂州郊区的残旧学校进行提升。

不过，经首长阿邦佐哈里向首相纳吉反映诉求后，首相纳吉便在甫公布的财政预算案中，宣布分配10亿令吉予砂州作为提升学校设施用途，这也意味着无需动用砂州政府一分钱进行学校设施提升，尤其是残旧学校。

他披露，首相纳吉将在两周后主持一项经济委员会的会议，因此，他表示州政府届时可以准备维修及重建砂拉越残旧学校基建的相关建议书。

阿末扎希是于今日出席砂州“我的国家”国庆活动上致词时，这么表示。

与此同时，他亦赞赏砂拉越人是“色盲”，所谓的色盲是砂拉越拥有27个多元民族，但砂拉越皆可以不分肤色与文化和谐共处，值得其它州属仿效。

另外，他也反驳支持国阵主要是生活贫困群体，舒适群体则不支持国阵的说法，并表示我国所享有的和平乃是砂州政府与联邦政府及全民共同努力所成。

活动上，他也不忘缅怀已故阿迪南沙登，后者虽然离开人事，但其精神仍犹存在人民心中。

檳州水災林冠英求助

副首相二話不說救援

（本报古晋5日讯）副首相阿末扎希披露，槟州首长林冠英今凌晨漏夜致电予他求助，而他也二话不说答应，并于今早8时30分动员展开救援。

他说，林冠英是在今日凌晨3时34分致电给他求助，随后他立即指示国家安全理事会、警队和国防部关注槟城水灾事宜。

他指出，在今早8时30分，救援单位已动员前往槟城展开水灾拯救行动。

阿末扎希是于今日出席砂州“我们的国家”活动后受询时，如是表示。

另外，针对记者询及全国大选事宜，他则笑而不答。