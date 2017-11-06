檳城大水災不應政治化 救援災黎不分政黨種族

（本报古晋5日讯）我国副首相拿督斯里阿末扎希表示，虽然槟城是由行动党执政，不过灾黎不分政党也不分种族肤色，因此槟城大水灾事件不应该被政治化。

“虽然有人认为大水灾拯救工作不应该是州政府的责任，而是联邦政府的责任，但是请不要政治化这问题。”

他指出，在灾难发生时，所有人都应该获得帮助，马来西亚在关心和为外国灾黎提供援助，相等的更应该为大马人民提供援助。

他是在今日下午巡视砂警察总部后，在新闻发布会上获询及槟城大水灾事件时称，槟州首长林冠英在今日凌晨3时33分致电予他申请联邦政府的援助，调动大马武装部队、警方、消拯局、民防局、自愿警卫队到槟城展开赈灾行动。

也是内政部部长的阿末扎希说，尽管槟城由不同政党执政，不过，他和首相的立场是基于人道和对大马人民的责任下，他当下立即指示和调动所有武装部队前往赈灾。

他披露，林冠英在中午12时41分也致电告知，所有武装部队也已经到现场展开拯救工作。

与此同时，他表示，联邦政府也将通过国家天灾管理机构分发拨款，除了金钱上的拨款，也会以其他形式来协助当地灾黎，包括食物、日常用品、救灾中心、医疗服务等。他说，这些捐助品都会在下指示后的6个小时内准备妥当。

任何还未接获援助的灾黎，受促1联络消拯员、民防局、警方等武装部队。

“或许现场出现失联的情况会导致赈灾工作不能到达灾区，不过国阵政府致力于为槟州灾黎提供援助。”

賭博集團向執法人員行賄

阿末扎希：依法而辦

（本报古晋5日讯）非法赌博集团出动中间人向执法人员行贿？副首相兼内政部部长拿督斯里阿末扎希表示，如果真有其事将展开执法行动对付受贿者。

据悉，非法赌博集团为了让生意能通畅无阻的进行，以聘用中间人的方式对执法人员行贿，行贿方式多样化，除了以金钱行贿，也有免费旅行、送女人等。

他们也将根据警界身份高低来付费，职权越高者便可获得更多好处。

阿末扎希是在今日下午，巡视砂警察总部后在新闻发布会上获媒体询及有关事宜时，称将会对此事展开调查。

他表示，据他所致，我国警察总监下令，不会和这些罪案妥协，更不会袒护这些与犯罪集团有染的警务人员或执法人员。