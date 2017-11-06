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砂公民權問題 分2階段解決

发布于 November 6, 2017
阿末扎希摄于新闻发布会，右为副首席部长道格拉斯。
阿末扎希摄于新闻发布会，右为副首席部长道格拉斯。

（本报古晋5日讯）为了让砂拉越州土生土长却没有持有大马公民权的公民能早日重拾”身份“，我国副首相兼内政部部长阿末扎希表示，他已定下了目标日期，凡是符合条件的公民权申请者皆必须在今年12月1日前解决；至于还在审核阶段的则必须在2018年9月份前获得解决。

他表示，砂国民登记局在他指示下成立的砂拉越无国籍及无证件特别委员会，主要是为没有国籍的公民，尤其是本南族或居住在内陆地区的伊班族群解决无国籍问题。

他说，这些没有持有公民权的大马公民，因为没有身份证和出生证，无法享有上学接受教育的公民权，有些甚至在21岁成年后因为没有身份证而无法找到工作，前途大受影响。

他是在今日下午巡视砂拉越经常总部及主持汇报会后，在新闻发布会上称，到访古晋的1天行程，除了出席今日上午“我的国家”活动和巡视砂警察总部，同时也与砂福利、社会发展、妇女、家庭及儿童发展部部长拿督斯里陈赛明进行会议，讨论砂无国籍课题事项。

他指出，首相署部长拿督佐瑟恩都鲁也被安排负责砂州乡区无国籍问题，尤其是涉及伊班和本南人的案件。

与此同时，内政部副部长玛瑟古札也在每一次内政部最高会议上汇报砂拉越无国籍课题的进展。

阿末扎希称，解决砂拉越无国籍课题是首相拿督斯里纳吉在去年第11届砂拉越选举期间许下的承诺之一，而这也是已故前任砂首长拿督巴丁宜阿德南沙登的遗愿。

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