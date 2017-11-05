張盛聞痛批敦馬為達目的 對前盟友背後插刀

在魏家祥（右4）率领下与张盛闻（右5）及马青领导层士气高昂的举起双手高喊口号。

（吉隆坡4日讯）马青总团长拿督张盛闻痛批前首相敦马哈迪，为拉拢行动党及该党支持者，不惜贱踩马华，更指马华才是真正的沙文主义政党。

他今日在为马青第35届全国年度代表大会发表政策演词时，重提去年马哈迪出席行动党代表大会一事，指对方把过去早知道也不曾异议之事，搬出来大做文章。

“我听到马哈迪的言论，就感到奇怪。当他担任首相22年期间，每年都会以国阵主席身分到马华大厦为马华中央代表大会开幕，他会不知道马华的党歌是华语的吗？其实，现在的他是没有政治资本，被迫对着过去盟友背后插刀。”

“他每次在为马华大会开幕时，都会炮轰行动党为沙文主义和种族主义。然而，他今时今日才知道行动党不是沙文主义，马华是沙文主义。他到底在讲什么？他说，这是因为行动党以国语奏起，马华党歌以华语奏起。”

他接着列举行动党国会领袖林吉祥、秘书长林冠英和霹雳州主席倪可敏的谈话，佐证其言论。

“看一看林吉祥、林冠英和倪可敏的演讲视频，看他们如何在华社前玩弄种族情绪。他们说，华印裔为二等公民，全部好处归于马来人和土著。”

“他们憎恨华裔和巫裔（良好）关系，但他们却说要拯救大马。”