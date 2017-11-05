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黃家泉促黨員抱功德主義 協助政府發資源給人民

发布于 November 5, 2017
王赛之（左6）、黄家泉、李碧真、蔡智勇、黄秀金、周美芬与妇女组中委及代表欢庆妇女组成立42周年。
王赛之（左6）、黄家泉、李碧真、蔡智勇、黄秀金、周美芬与妇女组中委及代表欢庆妇女组成立42周年。

（吉隆坡4日讯）马华总秘书拿督斯里黄家泉促请党员，必须抱着功德主义进入政党，协助政府将资源发放给人民，才会得到民众支持及尊重。
他提醒，若基层领袖没有将资源发放给民众，反而自己成为受益者，最终不会得到群众支持。
黄家泉在为马华妇女组第42届中央代表大会上致开幕词时，如是表示。
“有时候发生的情况是，一些赤贫人士的基金都被中饱私囊，本来应该给予穷人的东西却被中间人带走，你说群众怎么会信任我们，在大选如何叫他们把票投给我们？”
黄家泉在较后的记者会上受询及此事时表示，要所有党员都抱着功德主义对任何政党而言都是巨大的挑战，但最重要的是大部分党员必须是为了奉献而加入政党。
也是国际贸易及工业部第二部长的黄家泉表示，工业革命4.0，是数码科技与人工智能的时代，是依赖知识与技术的时代，是用脑力而不是体力的时代。
他指出，女性扮演决策者和创办人的人数也随着时代的开放而逐渐增加。女性走向和走入社会也不再是议题，她们使用大数据创立了自己的公司，成为女性创始人。

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