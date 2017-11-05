警調查馬哈迪“武吉斯海盜”論 暫未傳召錄供

（吉隆坡4日综合电）马来西亚警察总长弗兹昨天指出，警方已开档调查前首相马哈迪发表“武吉斯海盗”言论一案，不过暂时还未传召他录供。弗兹说，警方将视情况决定是否须传召马哈迪。

马来西亚反对派希望联盟10月14日在雪兰莪八打灵再也操场举行“爱国锄盗”集会时，马哈迪在会上讥讽首相纳吉的祖辈可能是“迷航漂流到马来半岛的武吉斯海盗”。

这番言论引起了马来西亚与印度尼西亚武吉斯人极度不满。柔佛武吉斯协会随即要求马哈迪道歉，并归还马来统治者封赐的所有勋章，因为大部分马来王室都有武吉斯血统。

拥有武吉斯血统的印尼副总统尤索夫卡拉，也在土耳其出席伊斯兰发展中国家八国集团首脑会议时，向马来西亚副首相阿末扎希表达其不满。

雪兰莪苏丹沙拉弗丁及王室理事会前天则要求警方援引1948年煽动法令调查马哈迪。他指马哈迪的言论不仅诋毁武吉斯人，也蔑视拥有武吉斯人血统的雪兰莪王室，这足以导致人民对王室产生偏见甚至引起骚乱。

马哈迪昨天并未就其言论道歉，只表示他与首相纳吉对抗以来，很多人都想看他被逮捕，这包括雪州王室理事会。

马哈迪也是土著团结党总主席。他昨天在该党面簿上载的视频中表示：“自从我对抗纳吉后，很多人都希望看到我穿上印有‘扣留’字眼的橙色衣服。”

马哈迪说：“所以这（目前事态发展）正逐步朝那个方向。如果警方调查我，我可能就需要穿上橙色衣服，很多人或许就会满意。……（雪州王室）理事会做出那样的决定，可能也想看我穿上‘扣留’字眼的衣服。”

马哈迪的视频也穿插一段他10月18日在登嘉楼演讲的视频。他当时表示自己所指的武吉斯人只针对纳吉一人。“不是所有武吉斯人都是海盗，我知道有些王室是武吉斯人，但我没说王室是海盗，我说的只是纳吉。”