昂山：若受美制裁 不利緬政府與軍方分權

昂山苏姬周四突然走访动乱的若开邦北部，这是罗兴亚难民危机爆发以来的头一遭。官方谨慎处理，外界隔了一天才看到翁山和该敏感区内罗兴亚穆斯林会面的照片。（法新社）

（內比都4日综合电）缅甸实权领袖昂山苏姬警告，美国因罗兴亚问题而准备重新制裁缅甸军方，将不利于缅甸民选政府和军方分享权力。

美国参议院就罗兴亚人正遭受联合国所形容的“种族清洗”提出了针对性制裁议案，相当于恢复去年前奥巴马政府刚解除的对缅部分制裁。这是华盛顿至今就罗兴亚难民危机采取的最强有力回应之一。

这份在总统特朗普动身访问亚洲前夕提呈的议案内容包括恢复对缅甸玉石的进口禁令、拟定报告列明哪些个人须划入制裁范围、指示美国国务院不要支持那些与缅甸军方企业合作的国际金融援助计划，直至对罗兴亚人施暴者被绳之以法为止。

这项提案获得共和党与民主党议员和参议员的普遍支持。参议院外交委员会首席民主党参议员卡丁发布声明说：“这个议案将允许国会让总统采取更强有力的行动，向缅甸官员清楚表明他们犯下反人道罪行会有严重后果。”

众议院也针对制裁缅甸提出一个配套议案，该提案同样获得两党支持。

国务资政昂山苏姬的发言人佐泰昨天就此指出：“我们需要内部稳定来改进国家经济。国际制裁将直接影响人们出行和商业投资，还有很多不良后果。”他说，国务卿蒂勒森将在本月15日访问缅甸，到时官员会向他解释政府做了哪些努力。

佐泰本人曾经是一名陆军少校，在民盟政府上台之前的半文官政府中担任公职。他强调，缅甸的过渡转型不能少了军方。“这个国家的建设单凭政府是无法完成的。军队必须参与。这是非常清楚的。”

他表明，根据2008年宪法，一切事务都必须跟军方协商。现行宪法是缅甸在开始民主过渡之前于2008年由军方拟定的。

美国国会此次提出的制裁议案虽然没有针对昂山苏姬，而只把矛头指向缅甸军方，但国会官员透露，议员们希望翁山出手制止这场人道灾难继续恶化。

分析认为，去年上台执政的民盟政府处处受制于军方，即使翁山想要解决罗兴亚人问题也有心无力，更何况她还有政治考量，不愿得罪势力强大的军方将领及他们的朋党。

自缅甸军方今年8月25日对罗兴亚人武装组织“若开罗兴亚拯救军”展开军事行动和被联合国称为“种族清洗”的行动以来，至今已有超过64万名罗兴亚穆斯林从若开邦逃到邻国孟加拉。

美国在1997年前总统克林顿任内开始，对当时的缅甸军政府实施大规模的经济制裁，随后在2003年至2008年间，前总统布什进一步扩大对缅制裁范围。2011年起，奥巴马为肯定缅甸的民主过渡进程，逐步放松对缅经济制裁，并于2016年正式解除制裁。