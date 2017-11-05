“數碼自貿區”啟動 馬雲在隆機場打造超級物流樞紐

（雪邦4日综合电）马来西亚首相纳吉和阿里巴巴创办人马云昨天为坐落在吉隆坡国际机场航空城的数码自由贸易区（DFTZ）园区主持动土礼和启动仪式。当局指这个计划完成后，将让马来西亚成为东南亚的物流中心。

这项计划是由马来西亚机场控股有限公司（MAHB）与菜鸟网络科技有限公司（Cainiao）联营，也是马来西亚数码自由贸易区的一部分。它首两年的投资超过5亿令吉。内阁上月已批准阿里巴巴集团旗下菜鸟网络科技有限公司在吉隆坡国际机场航空城（KLIA Aeropolis）购置60英亩土地，兴建一个跨境电子贸易平台。

根据规划，这个数码自贸区将由阿里巴巴旗下的电子商务物流平台“菜鸟网络”和Lazada牵头，在吉隆坡国际机场打造的一个国际超级物流枢纽，为马来西亚中小企业跨境贸易提供物流、仓储、通关、贸易、金融等一系列供应链设施和商业服务。它也利用阿里云和大数据技术，支持马来西亚培育本土创业公司，培育和储备数码经济人才等。

马云今年3月22日在DFTZ推介礼表示，他与纳吉去年11月在北京只用10分钟就决定在马来西亚推介DFTZ，他当时质疑马来西亚政府是否能在不到四个月时间“成事”，因为这几乎是不可能的事。纳吉当时则表示很喜欢马云说的：“马来西亚比我想象中更有效率。”