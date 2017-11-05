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越共中央總書記阮富仲會見王毅

发布于 November 5, 2017
越南共产党中央总书记阮富仲在河内会见中国外交部长王毅。
越南共产党中央总书记阮富仲在河内会见中国外交部长王毅。

（河内4日综合电）11月3日，越南共产党中央总书记阮富仲在河内会见中国外交部长王毅。
阮富仲热烈祝贺中共十九大取得圆满成功，祝贺习近平同志再次当选中共中央总书记并被全党拥戴为领导核心，习近平新时代中国特色社会主义思想被确立为全党的指导思想。阮富仲表示，越南共产党将学习了解中共十九大精神，汲取借鉴有益成功经验，推动自身社会主义事业的发展。越南和中国都是共产党领导的社会主义国家，有着同志加兄弟般的情谊。习近平总书记、国家主席十九大后首次出访就来到越南，充分体现了中方对中越全面战略合作伙伴关系的重视。越方精心准备，确保访问取得圆满成功，进一步提升两党两国关系。越方愿与中方一道以此访为契机，不断深化各领域合作，造福两国人民。
王毅感谢越方对十九大的诚挚祝贺，表示中共十九大召开之际，越共第一时间表示祝贺，习近平总书记再次当选后，阮富仲总书记又是世界上第一个发来贺电的外国领导人，充分体现了中越两党两国的特殊关系以及两国领导人的特殊情谊。王毅说，习近平总书记日前向越方特使强调，发展中越关系也要不忘初心、牢记使命，双方应从更高角度更深层次审视中越关系，坚定不移推动构建具有战略意义的命运共同体。这一论述体现了习总书记对中越关系的深刻思考，是对中越“四好”关系本质的精辟阐释，明确了两党两国发展奋斗的共同目标。中越两国社会制度相同，理想信念相通，唇齿相依，命运与共，应通过建设命运共同体将“四好”关系提升到新的水平，为双方全面战略合作伙伴关系开辟新的前景。
王毅表示，习近平总书记、国家主席即将对越南进行国事访问，这对双方加快推进各自发展战略，深化全面战略合作伙伴关系，携手推动世界社会主义事业都具有重要意义。希望通过深层次战略沟通和治国理政经验交流，进一步增强政治互信和相互支持，对两党两国关系的下步发展做出整体设计和通盘部署。相信在双方共同努力下，习近平总书记、国家主席此访必将取得圆满成功，推动两党两国关系迈上新的台阶。

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