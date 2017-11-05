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創校90週年慶典 建興小學 辦健康講座

发布于 November 5, 2017
众嘉宾联合主持开幕爆彩仪式。
众嘉宾联合主持开幕爆彩仪式。

（本报诗巫4日讯）建兴小学配合创校90周年庆典，联合诗巫医院精神科部联办“与压共舞”健康讲座，邀请诗巫医院精神专科黄祥择医生前来主讲，并且主办单位在讲座开始前，为出席者进行血糖、血压、测量身高、测量体重及精神健康检测。
该校董事长苏德旗表示，国家教育乃立国之本，能让发展中国家挤进先进国的行列，并且还能推动社会经济发展。
他称，该校承载着先贤的远见与苦心，肩负着培育优秀下一代的使命，同时也与社区密不可分。
他希望该校能继续为社会做出更大的贡献与发展。
他也表示，现今社会许多人都很注重保养，然而却对精神健康没有正确的认识。他指出，现在人们的生活节奏越来越快，在忙碌的社会环境里，工作的压力与学业的压力都无时无刻的在侵蚀人们身心灵的健康、人际关系与工作品质。
苏德旗强调，一旦没有及时处理好压力的话，从各方面而来的压力将会一直堆积，最终将会因为压力而大大的影响工作素质与生活。
因此，他表明人们应当要学习如何去面对压力，而不是去消除压力，以降低压力对身体与工作及生活上的影响，故此面对压力即对压力有正确的认知也是现代人所要学会的技能之一。

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