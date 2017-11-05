速霸陸越野挑戰杯 黃祈耀主持開幕揮旗

参赛者出发前往比赛场地。

（本报诗巫4日讯）诗巫四驱车俱乐部于昨日起至明日在旧机场举行“诗巫五年计划速霸陆（Subaru）”越野挑战杯，于今早由该会顾问拿督黄祈耀主持开幕礼与挥旗礼。

也是联民党诗巫社区发展服务委员会主席的拿督黄祈耀感谢该俱乐部承担主办这项比赛的重任，并解释RS1不是速霸陆新车的车款之一，而是诗巫五年计划。

他解释，诗巫五年计划是该委员会想要进行的一项计划，是从2018年至2022年，其中一项是开发诗巫旅游行业。

对于该赛会，他希望该俱乐部能早点通知他，切勿在2个月前才通知他，以便能够及早通知旅游部，让旅游部能配合。他补充，明年诗巫五年计划将会与速霸陆及该俱乐部配合主办这项赛会。

与此同时，诗巫四驱车俱乐部主席龚世帆表示，该俱乐部在成立1年半内已举办第二次的比赛活动，而能够成功的主办活动，则归功于支持者与赞助单位。

他赞扬黄祈耀为诗巫主办从未主办过的活动，并且也慷慨赞助这项赛事。

同时，筹备会主席吴启和表示，这项比赛吸引全砂各地不同种族与年龄层人士参与，而且也有来自汶莱的参与者，体现出砂州民族间的和谐与不分彼此的社会。

他称，该赛不仅挑战车手的技术与汽车性能，并且也挑战车手与副车手之间的配合度。他续称，该赛能促进参赛者之间的彼此了解与交流，以及互相学习。

他指出，该俱乐部也透过该赛会进行公益活动，给予那些有需要的人帮助，故此该俱乐部在该赛所筹到的款项中，在扣除经费后，余下的将作为公益活动使用。