首页 新闻 中砂新闻 速霸陸越野挑戰杯 黃祈耀主持開幕揮旗

速霸陸越野挑戰杯 黃祈耀主持開幕揮旗

发布于 November 5, 2017
参赛者出发前往比赛场地。
参赛者出发前往比赛场地。

（本报诗巫4日讯）诗巫四驱车俱乐部于昨日起至明日在旧机场举行“诗巫五年计划速霸陆（Subaru）”越野挑战杯，于今早由该会顾问拿督黄祈耀主持开幕礼与挥旗礼。
也是联民党诗巫社区发展服务委员会主席的拿督黄祈耀感谢该俱乐部承担主办这项比赛的重任，并解释RS1不是速霸陆新车的车款之一，而是诗巫五年计划。
他解释，诗巫五年计划是该委员会想要进行的一项计划，是从2018年至2022年，其中一项是开发诗巫旅游行业。
对于该赛会，他希望该俱乐部能早点通知他，切勿在2个月前才通知他，以便能够及早通知旅游部，让旅游部能配合。他补充，明年诗巫五年计划将会与速霸陆及该俱乐部配合主办这项赛会。
与此同时，诗巫四驱车俱乐部主席龚世帆表示，该俱乐部在成立1年半内已举办第二次的比赛活动，而能够成功的主办活动，则归功于支持者与赞助单位。
他赞扬黄祈耀为诗巫主办从未主办过的活动，并且也慷慨赞助这项赛事。
同时，筹备会主席吴启和表示，这项比赛吸引全砂各地不同种族与年龄层人士参与，而且也有来自汶莱的参与者，体现出砂州民族间的和谐与不分彼此的社会。
他称，该赛不仅挑战车手的技术与汽车性能，并且也挑战车手与副车手之间的配合度。他续称，该赛能促进参赛者之间的彼此了解与交流，以及互相学习。
他指出，该俱乐部也透过该赛会进行公益活动，给予那些有需要的人帮助，故此该俱乐部在该赛所筹到的款项中，在扣除经费后，余下的将作为公益活动使用。

  • 在魏家祥（右4）率领下与张盛闻（右5）及马青领导层士气高昂的举起双手高喊口号。

    張盛聞痛批敦馬為達目的 對前盟友背後插刀

    （吉隆坡4日讯）马青总团长拿督张盛闻痛批前首相敦马哈迪，为拉拢行动党及该党支持者，不惜贱踩马华，更指马华才是真正的沙文主义政党。 …
    November 5, 2017
    0 second read
  • 王赛之（左6）、黄家泉、李碧真、蔡智勇、黄秀金、周美芬与妇女组中委及代表欢庆妇女组成立42周年。

    黃家泉促黨員抱功德主義 協助政府發資源給人民

    （吉隆坡4日讯）马华总秘书拿督斯里黄家泉促请党员，必须抱着功德主义进入政党，协助政府将资源发放给人民，才会得到民众支持及尊重。 他提醒，若基层领袖没有将资源发放给民众，反而自己成为…
    November 5, 2017
    0 second read
  • 昂山苏姬周四突然走访动乱的若开邦北部，这是罗兴亚难民危机爆发以来的头一遭。官方谨慎处理，外界隔了一天才看到翁山和该敏感区内罗兴亚穆斯林会面的照片。（法新社）

    昂山：若受美制裁 不利緬政府與軍方分權

    （內比都4日综合电）缅甸实权领袖昂山苏姬警告，美国因罗兴亚问题而准备重新制裁缅甸军方，将不利于缅甸民选政府和军方分享权力。 …
    November 5, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 砂拉越彭城刘氏公会联合总会乐龄组总主任刘扬斌（左7）等人合影，右6为乐龄组会务顾问刘斌。

    劉氏樂齡贈長壽麵慶生

    （诗巫4日讯）砂拉越彭城刘氏公会联合总会乐龄组访诗巫慈善社赠长寿面美食。 …
    November 5, 2017
    0 second read
  • 众嘉宾联合主持开幕爆彩仪式。

    創校90週年慶典 建興小學 辦健康講座

    （本报诗巫4日讯）建兴小学配合创校90周年庆典，联合诗巫医院精神科部联办“与压共舞”健康讲座，邀请诗巫医院精神专科黄祥择医生前来主讲，并且主办单位在讲座开始前，为出席者进行血糖、血…
    November 5, 2017
    0 second read
  • “侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆”，今年也是1937年南京大屠杀30多万遇难者的死难80周年。

    華砂總籌組赴南京體會歷史 下月21海外青年尋根之旅

    （诗巫3日讯）留华砂总将筹组于今年12月21日至2018年1月1日在中国江苏省南京市举办“2017年海外华裔青少年寻根之旅冬令营-江苏省南京营”。 该冬令营由中国国务院侨办主办、江…
    November 4, 2017
    8 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭