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攜手Naja Enterprise星城展銷會 辦兒童嘉年華

发布于 November 5, 2017
执行董事主席拿督刘绍慧为儿童游戏嘉年华主持开幕礼。
执行董事主席拿督刘绍慧为儿童游戏嘉年华主持开幕礼。

（本报美里4日讯）美里星城购物广场为配合11月星城展销会而联同Naja Enterprise举办儿童游戏嘉年华，今午在广场执行董事主席拿督刘绍慧主持开幕礼。

联办单位今年特别引进栩栩如生的TREX恐龙来到现场让现场儿童还有民丛亲生体验它的怒吼声。
儿童游戏嘉年华将于11月4日至5日一连两天在星城购物广场新翼二楼活动大厅举行，开放时间将在11月4日早上11时至晚上9时，而11月5日从早上11时至晚上8时。
除此之外，儿童游戏嘉年华现场将有系列的儿童游戏包括吃YOGU YOGURT比赛、吃寿司比赛、现场有奖游戏、体验F1赛车模拟器，主题卡通人物和主办单位也在现场设了一幅巨大的画板让现场的小朋友和家长在画板上画出创意的图案。
此活动获得大马电讯公司TM为电讯合作伙伴，支持单位包括REDONE、POCKY、美乐大酒店、MY GUNPLA HOBBY STORE、YOGU FROZEN YOGURT、SUSHIKING、JULIES BISCUIT、IDEAL ADVERTISING、INDOCAFE。

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