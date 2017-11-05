首页 新闻 北砂新闻 陳永利：涉案者應面對嚴懲 東馬成員全力捍衛志願警權益

陳永利：涉案者應面對嚴懲 東馬成員全力捍衛志願警權益

发布于 November 5, 2017
砂拉越志愿警卫指挥官陈永利少将（左）和成员进行新闻发布会时摄。
砂拉越志愿警卫指挥官陈永利少将（左）和成员进行新闻发布会时摄。

（本报美里4日讯）事关日前发生在西雪州安邦的“拿督斯里殴打3名志愿警卫成员”事件，陈永利表明东马成员全力支持，捍卫志愿警员权益。
马来西亚志愿警卫兼砂拉越指挥官陈永利少将今早在新闻发布会上做出以上声明，他对此事件感到遗憾及气愤，表明将给予联邦直辖区的同僚全力支持，同时也坚持涉案者提控上庭，让他面对严惩，为他的所为付出代价，绝不妥协。
他说，该局在美里有逾3万多名成员，是最有规模及活跃的其中一个志愿制服团体，而且类似穿上制服的成员被挑战或殴打的案件，也不曾发生过。
他认为，殴打志愿警卫成员案件的嫌犯必需要遭到严惩，对其他人带来警惕的作用，树立志愿警卫的威严。
他重申，无论动手的是任何人都不可以被接受，因为穿上制服值勤的志愿警卫成员就如一名执法员，必需受遵重，而且法律条文也保障了成员的权力。
他赞扬联邦直辖区志愿警卫俱乐部顾问拿督斯里张天赐在处理此案的手法，快速而且专业，不向强权低头，坚持捍卫志愿警卫的威信；同时认同内政部在此事上全力为志愿警卫作后盾。
他说，事发后全志愿警卫站在同一阵线，万众一心，不分种族与区域，更显示出志愿警卫的纪律与强大，让每一名成员都引以为荣。
“日前发生在西马的拿督斯里殴打警卫员导致受伤事件，不管是在西马或东马发生，身为警卫团的我们应该要团结合作，只要是穿上警卫制服执行工作的人就是政府执法员。就算你有钱有实力，打人就是错，砂州全体志愿警卫成员全力支持。”
他指出，在美里的志愿警卫非常活跃，每当有活动都会出席援助，都要尽责，不管是火灾或水灾，都在在旁协助拯救单位。
他呼吁美里警卫团要时常出来执勤，一起去巡逻，现在明显可见治安方面已降低，因为志愿警卫有帮助警方。
他补充，他已经考虑要退休，目前要寻找一个适合的接班人，希望有一位可以接他的职位，比他做的更好。
警卫团现在是政府官员，是受到政府保护，当志愿警卫成员执行工作时必须保持纪律，做好自己的纪律，进行实际的工作，遵守法则。

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