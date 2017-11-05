全砂健兒運動會 美里技壓全場

（美里4日讯）全砂13、14、17岁健儿运动会圆满结束，美里省技压全场，以28金28银24铜，410.5的积分高居榜首，夺得冠军。

在是项比赛中，美中共有33名健儿获选为美里省代表，为美里省赢取了15金14银11铜。同时，美中生邱雪莹在女子14岁400米、800米及1500米项目中荣获金牌，膺最佳运动员奖。

美中董事长丹斯里拿督巴杜卡蔡幼兰女士对美中健儿的优异表现表示赞赏且欣慰。她赞赏美中生能在接受校方教练团的训练下短时间内步入轨道，克服内心的恐惧，在各项赛事中取得优异的成绩。她欣慰美中生无论是在学业、品德，或是运动方面皆取得平衡发展，这是可喜可贺的。她呼吁美中健儿需时刻铭记他们的启蒙教练的栽培，不忘当初成为运动员的初衷，也不枉教练们多年的栽培。她感谢学生家长长期支持美中的教学方针，同时出席支持美中的各种活动，并且在美中配合学生的训练时间接送孩子。她也大力呼吁小六生踊跃报读美中， 拥有快乐充实的中学生涯。

美中黄敬贵校长对全体健儿的成就感到骄傲及满意，他借此机会祝贺全体健儿，同时感谢各方的栽培和支持，特别是由丹斯里拿督巴杜卡蔡幼兰女士所领导的董事部和家长们所给予重视、爱戴及支持。他们积极关注学子的学术发展，也不忘关注运动事业。

当然，他也不忘向官维伟教练、哲南教练、邱簾芳教练、砂拉越田径理事会的吴克明教练，学校老师翁堂珍、黄文光、曾祥真、吴文君、艾德文、肯尼、沙里查，史蒂芬妮、莎菲娜及学生家长的支持与协助致以最崇高的谢意。他声称美中如今已有完善的体育设施，还有雨盖的蔡幼兰训练中心，使得运动健儿们得以长期进行持续性练习，不至于在面对风雨时即停止练习。有此舒适的环境、完善的设备，美中能培养出更多的运动健儿，为校争光。故，他呼吁美里大众把美中视为小六生升学的最佳选择。