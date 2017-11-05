慶祝創立12週年 豆豆先生現廉律Emart

豆豆先生与民合拍环节，引起现场顾客抢先上台与豆豆先生合摄留念。

（本报美里4日讯）豆豆先生出现廉律Emart购物中心！

是的，Emart为了庆祝创立12周年，特地为此举办“喜 悦嘉年华”，精心策划精彩活动，其中包括昨晚在开幕喜悦嘉年华的当儿，邀请了本地豆豆先生出席，与顾客们见面，游戏和近距离合照。

“喜悦嘉年华”于昨晚7时假廉律Emart购物中午开幕，一连2周举行特别优惠和让顾客参与的游戏，也包括抽奖等等。

Emart发现现在的生活变得繁忙，每个人需要额外的时间为下一代谋生，虽然姒此，Emart还是认同现今的生活比以前更加艰难。

现今许多父母为了孩子提供数千令吉的生活费，就如教育费和补习费等，原因是因为我们都疼爱自己的孩子，希望能够提供最好的教育，让他们有一个更好的未来。

除此之外，医药费也Emart重要的一部分。无论是年老还是年轻人，Emart都会在医药费花上额外的费用。

然而，燃油价格似乎比去年大涨，商品也不再是以Emart以前的价格出售，互联网的奢侈品已成为现今生活中的必需品。

但是，在这12年里，Emart能赢得大家的支持并不容易，因为没有各界的支持，Emart也不会走得更长远。

Emart已决定以微笑服务，一个微笑可让我们感觉良好，由其是在工作压力的环境，它可以暂时缓轻我们的烦恼，这就是每个人都需要的价值。

因此，不管在任何时间，任何地方，不管是年老或年轻人，Emart应将把喜悦传播下去，就如同Emart的愿景，应该一起创造快乐、和平和健康的社会。就让Emart先踏出第一步，开始无私的分享这份喜悦!

Emart希望每个人不管是在日常生活中还是购物中都可以感受到快乐，一起步入喜悦的购物之旅，这就是Emart命名为“喜悦嘉年华”的目的。

Emart的12周年“喜悦嘉年华”庆典在砂州分行先后进行。第一站于9月28日至10月1日，假古晋石交角路举行、10月5日至8日假古晋马当举行、10月26日至29日假美里总部杜丹举行，最后一站于本月3日至12日在廉律举行。

在周年庆典中，Emart策划了各式各样的欢乐活动来营造喜悦的气氛，让每一位顾客脸上带着真诚的微笑。活动包括Emart竞赛，喜悦妈妈厨房，Pick and Match，trunk sales 6等等。

除此之外，Emart也与砂拉越儿童癌症中心（）Sarawak Children’s Cancer Society）一起配合，一起为不幸患有癌症的儿童加油打气，给予关心与关爱。预知更多详情，敬请游览Emart官方面子书。

假廉律Emart举行的活动日期分为昨晚7时的开幕活动、本月4日、5日、7日、8日、10日至12日，欢迎大家出席参与。