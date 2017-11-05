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下月8起3天掀幕 全砂榕屬體育嘉年華

发布于 November 5, 2017
筹备会主席许信隆（右5）、美里福州公会主席拿督林淑强（左5）、该会永久名誉主席拿督斯里刘久健联同全体筹备会工委予新闻发布会上合摄。
筹备会主席许信隆（右5）、美里福州公会主席拿督林淑强（左5）、该会永久名誉主席拿督斯里刘久健联同全体筹备会工委予新闻发布会上合摄。

（美里4日讯）由砂拉越福州社团联合总会青年团暨妇女组主催、美里福州公会主办、青年团、妇女组暨乐龄组协办“第二十五届全砂榕属体育嘉年华会”邀请赛，订于2017年12月8日（五）至12月10日（日）假美里市举办维持三天的福州同乡体育比赛及联谊盛会；主题为“砂榕齐竞技、满堂溢乡情”。与此同时，该会也承办砂劳越福州社团联合总会召开第十八届第三次理事会议以及第十四届第三次执委会议。

筹备会主席许信隆透露，该盛会的开幕典礼暨欢迎晚宴主宾拿督斯里刘为强太平局绅主持升旗礼；而颁奖闭幕典礼晚宴主国际贸易与电子商务部长兼第二财政部长砂拉越宾为拿督斯里黄顺舸乡长筹备会主席许信隆表示在第二十五届全砂体育嘉年华会邀请赛节目有篮球、羽毛球、象棋、乒乓、歌唱比赛（男女儿童组、公开组及宿将组）、室内足球比赛及欢乐营。
嘉年华会邀请赛宗旨为联络及促进全砂榕属同乡情谊、观摩和提高技艺、同时，推广健康文化运动。参赛者资格必须是福州籍贯的同乡（以参赛者父亲是福州籍贯为准），同时也必须是通过砂拉越福州社团联合总会属下的属会所委派。
他透露，报名截止至今各项比赛以及欢乐营连同参与盛会的全砂各地同乡人数已达1千200人。
借由此活动，主办当局为了让有意参与的本地会员同乡也一起同乐，该会特别仅开放1千张闭幕典礼晚宴餐券给会员以半津贴方式出售餐券，每张餐券为30零吉。欢迎会员同乡踊跃购票携带家眷参与。
筹备会主席许信隆吁请，凡有意购票的同乡欢迎在本月15至18日早上8时30至下午4时以及19日早上8摄30至中午12时前往位于珠巴怡和路美里福州公会第一副馆第三楼办事处购票，餐券则是售完为止。
欲知详情，可联络福州公会办事处电话：085-436 075或413 241。

第二十五届全砂榕属体育嘉年华会
筹备会阵容
大会主席 拿督林淑强
大会副主席 PBK许德忍、ABS林启钦、刘恭庆、ABS刘友光、ABS余清和、黄志滨
筹备会主席 许信隆
副筹备会主席 刘郑祖培、刘意意、江福华
筹款小组 拿督林淑强、PBK许德忍、ABS林启钦、刘恭庆、ABS刘友光、ABS余清和、黄志滨、林启仁、许信隆、刘郑祖培、刘意意、江福华、方孝胜。
秘书长 范宏祥（青）
副秘书长 张晓薇（青）
财政 许步新（青）
副财政 许齐坤（青）
总策划 陈德毅（理/青）
总竞赛主任 刘郑祖培（青）
总务 林友义（理）
副总务 陈亨振（青）
策划组顾问 林启仁、许聿全、萧特财、陈邦顺。
交通 黄良心（理）、叶乃旺（理）、李国栋（青）
住宿 刘恭发（青）、曾维全（青）、罗立源（青）
手册/特刊 范宏祥（青），苏天文
膳食 黄菊香（青）
报到处 林爱芳（妇）、刘莉珍（青）、钱朝虹（青）、黄优芳（妇）
晚宴节目（8/12开幕暨欢迎晚宴） 刘意意（妇）
（9/12晚宴） 陈绍和（理）
（10/12闭幕暨颁奖典礼） 刘郑祖培（青）
副晚宴节目 许聿全（理）
贵宾礼节 拿督林淑强、PBK许德忍、ABS林启钦、刘恭庆、ABS余清和、林启仁、刘郑祖培、刘意意、江福华、方孝胜。
台务 许齐坤、刘忠滨、刘恭发（青）、礼仪-钱朝虹（青）
司仪 余自蓉（青）
场地（宴会/会议） 拿督傅国伟（青）
催场 节目-黄菊香（青）、菜肴-陈悦修（青）
音响/灯光/摄影 林友义（理）
布条/奖品/纪念品 黄新升（青）
票务 刘意意（妇）
招待组 ABS余清和（理）、黄家盛（乐）、刘莉珍（青）、刘品花（妇）
医药 张延松（青）
医药顾问 黄龙恒、邹国都，陈学文

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