市長：影響民族團結社會穩定 幼兒啟蒙教育很重要

全体毕业生与市长合摄。

（本报美里4日讯）美里市长俞小珊指出，幼儿启蒙教育发展将影响我国民族团结和社会稳定的一个重要因素，教育的最终目标与贡献是使国家团结、稳定和繁荣，成为经济发达、文化繁荣以及种族和谐的社区。

俞小珊今日上午为美里区经济发展局举办的第27届SeDidik幼儿园毕业典礼上致词时表示，SeDidik幼儿园着重儿童的启蒙教育，让幼儿在最佳的学习时段接受教育。

他说，幼儿园主要是让幼儿接受良好的启蒙教育，培育国家未来主人翁。

他称，幼儿的启蒙老师是父母，后者必须与园方合作，有助于提供幼儿更好、更完善的启蒙教育。

他举例，父母必须监督幼儿的学习进展，发掘孩子们的潜能，除了让幼儿参与幼儿园的活动，也在园外或家中鼓励幼儿的体智发展。

另外，他促请父母秉持乐观的心态来教导孩子面对生活，并认为持有正面思维可乐观看待事物，也可利用乐观心态影响和感染幼儿，让社会充满温馨和正能量。

参与毕业典礼的学生有100人，他们分别来自卑尔骚SeDidik幼儿园、美里医院SeDidik幼儿园、冷巴西爪SeDidik幼儿园、鲁哇SeDidik幼儿园、瓜拉峇南SeDidik幼儿园、邦卡兰罗东SeDidik幼儿园、埔奕亚东SeDidik幼儿园、丹绒巴都SeDidik幼儿园、东姑阿都拉曼兰卑尔SeDidik幼儿园及尼亚SeDidik幼儿园。