首長：基金局護送深造 為何學子不返砂貢獻

首长阿邦佐哈里（左4）颁发砂首长特别奖予其中一组得奖学校。

（本报古晋4日讯）砂首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，砂基金局过去护送许多学子深造，后来成了社会精英份子，然而部份人才学成后选择在国外或其他州属，故认为砂基金局应检视有关现象，了解有关人才为何不选择回归砂州作出贡献。

他称，许多奖学金受惠者最后选择在砂拉越以外的地方工作，他认为砂基金局应该检视砂拉越的情形，是否因为砂州缺乏相关就业机会，是否砂州没有提供良好的平台让有关人士有机会发挥而让有关人才在外工作。

“我们必须找到解决方案。”

他说，有关人才是砂州护送深造，砂州应该给予他们机会，好让他们能够回归，为砂拉越做出贡献。

对此，他建议砂基金局通过记录有关获奖学金的学子学成后的工作，以深入了解有关人才的工作性质与地区，尤其是那些身在美国、英国等国外工作的人才。与此同时，砂基金局也可从有关数据中分析，并开创相关就业集会，让他们有发挥的余地。

阿邦佐哈里是昨晚出席砂首长特别奖颁奖晚宴上致词时，如是表示。

此外，他指出，砂拉越正积极迈向转型，以朝向数码经济方向进发。他认为迈向数码经济将可扩展砂拉越经济，开创许多就业集会，同时也正需要更多人才才能成事。对此，他希望砂拉越人才能够回归，协助推动砂拉越经济。

另一方面，他也希望砂基金局、父母、教师们鼓励学子们在学习方面朝向科技领域进修，将来帮助砂州迈向第四工业革命，让砂拉越迈向先进。

共有12名在籍学生、教师及校长在上述砂首长特别奖颁奖典礼中获奖。