裝置交通信號控制系統 舒緩繁忙時段塞車問題

拿督沈桂贤（右3）等人在德莎威拉路口处对已完成的智能交通灯竖起拇指赞好。

（本报古晋4日讯）在完成装置了交通信号控制系统（SCATS）后，从石角大桥前往石角新市镇约4.06公里的路程已相较过去所需耗时的21分钟9秒缩短至现在的6分钟33秒，大大舒缓了繁忙时段的塞车问题。

砂地方政府与房屋部长兼石角区州议员拿督沈桂贤坦承，虽然只能交通灯的启用不能完全彻底解决交通严重阻塞问题，但却能舒缓繁忙时段的塞车问题。

今早出席为石角德莎威拉路口智能交通灯主持推展礼后向媒体发言时，沈桂贤表示除了德莎威拉路口外，连贯的另外两个交通灯，即兵营路和杨国斯路的交通灯处同样装置了这个交通信号控制系统。

有关交通信号控制系统之操作时间是在上午7时至晚上7时。相关三个智能交通灯共耗资了26万令吉。

他也披露说，古晋市共有150个大大小小的交通灯，其中南市及公共工程局今年已经相续为33个交通灯安装了相关系统，因此，他相信在不久的将来能为更多的交通灯完成更多相关系统的安装工程。

他解释说，在装置这项系统之后，公共工程局将可在控制中心，透过荧幕查看道路实况，针对车流量多的车道进行交通灯时间调整，例如车流量多时，可维持较长时间的绿灯，让交通更加顺畅。