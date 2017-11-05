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週三州立法議會 政府提呈1963年契約法案

发布于 November 5, 2017
砂州议长拿督阿玛阿斯菲亚（中）于国阵州议会前夕会议后，召开新闻发布会。
砂州议长拿督阿玛阿斯菲亚（中）于国阵州议会前夕会议后，召开新闻发布会。

（本报古晋4日讯）砂州立法议会将于本月8日至17日召开，本次会议将有4项来自州政府提呈的法案寻求通过，而州政府也将提呈1项相关于1963年马来西亚契约的法案，同时也接获9项来自反对党议员提呈的私人动议。

州政府提呈的4项法案当中之2项属于新事项，即砂拉越多媒体机构法案，以及砂拉越研究与开发理事会法案。另外2项法案则为附加供应（2018）法案、以及区域发展走廊机构修正法案。
砂州议长今日在土保党州议会前夕会议结束后召开新闻发布会时，如是表示。
他指出，供应法案奖由首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里提呈、砂多媒体机构法案将由拿督斯里黄顺舸提呈、砂研究与开发理事会法案将由拿督斯里麦可马因提呈、区域走廊发展机构修正法案则由副首长拿督阿玛阿旺登雅提呈。
他表示，州政府准备提呈的动议是寻求议会支持，以继续展开前往伦敦的考察，以考究相关于砂拉越领海、石油与天然气方面的权益。该动议将由副首长拿督阿玛道格拉斯提呈，并由副首长丹斯里占玛欣附议。
他也指出，反对党议员提呈的动议方面，则包括公正党议员巴鲁比安提呈关于土著土地权益、而施志豪提呈同样相关与1963年马来西亚契约相关事项，而张健仁提议动议则是关于采矿事项。其他由提呈动议的反对党议员尚包括黄培根、郑爱鸰、陈长锋。
另外，他指出，砂州立法议会也接获49名议员提呈口头问答提问，共326项提问。同时，议会也接获10名议员提出书面问答提问，总共77项。
他也指出，本次议会，州议会也奖推举一名新的上议员。
另一方面，配合砂州立法议会庆祝成立150周年，议会也奖在召开的首日推出纪念邮票，并由首长阿邦佐哈里主持推展。

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