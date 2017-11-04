劉家昌年後退隱美國：不要丟人現眼！

音乐大师刘家昌在演艺界耕耘超过50年，近年深居在江西龙虎山筹备艺术城，他花了11年心血规划，不仅抛开包袱亲自动工、监督，更斥资近50亿台币打造，得意大作“华泉小村”3日终于正式开幕，他不居功，把荣耀归给当年邵逸夫夫人给启动基金，更感谢台塑王家王瑞华后期大力襄助，如今这座艺术度假胜地圆梦，他骄傲说：“以前我没有满意，现在看这里每个细节，可以了，才开幕。”

刘家昌推崇王永庆为偶像，王生前捐赠27亿人民币（约123亿台币）助听器给耳聋孩童，被这善行深深感动，他感念：“想做的，他已经做了，而且做得比我多，这是我的榜样，取之于社会、用之于社会。”把小村建史馆更换，整建成王永庆纪念馆，他打趣说：“决定把我自己照片拿下来。”这也是村内处处充满刘家昌巧思，却不见任何一栋建筑物、马路以他为名，唯独一小间音乐馆，纪录他出道至今音乐历程，用一面黑胶唱片墙让粉丝回顾。

小村才热闹开幕，他却投下震撼弹：“作品做完了，我就走了！”暗示农历年后将隐身美国养老，过着含饴弄孙的生活，强调不再眷恋舞台，潇洒说：“老了我到美国去，弯腰驼背没人认识我，我不要在东方丢人现眼，赶快早去早回！”

把小村视为人生告别作，前晚仅花1小时就创作同名新歌〈华泉小村〉，他细声说这是最后一个音乐作品，“这首歌听来酸酸的，这辈子能支撑到现在，要特别感谢粉丝”，是否再开唱？他婉拒“没这么打算，以现在年龄体力，一定要上去出个洋相才停止吗，见好就收了”。