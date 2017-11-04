首页 新闻 汶莱新闻 銀禧會慶備佳肴節目 汶中校友會今您有約

銀禧會慶備佳肴節目 汶中校友會今您有約

发布于 November 4, 2017

（本报斯市3日讯）汶中校友会通知全体会员，校友及各界友好人士， 2017年11月4日汶中校友会银禧会庆的日子。

此次，会庆除了由丰满楼酒家所准备风味十足的美味佳肴之外，也特别邀请高水准的本地校友歌手，莅临现场表演娱宾。
同时，该会也特别准备18样丰富的高价值的幸运抽奖礼品，以供现场的幸运儿将丰富的奖品领回家。于此同时，也希望各位来宾能有宾至如归的感觉。
以下为节目行程表：
晚上6时30分：全体筹委会委员出席
晚上7时正：迎宾
晚上7时35分：大会主席陈源祥致辞（曾瑞明陪同）
晚上8时正：晚宴开始
校友歌手歌唱节目第一段
晚上8时15分：颁奖典礼开始（1）
理事长期服务（由主宾颁奖）
颁发主宾纪念品
丕显吴景进
中国驻汶莱大使馆代表
切蛋糕仪式
校友歌手歌唱节目第二段
颁奖典礼（2）
历届名誉主席
汶中校友会第一届创会理事
筹委会主席程永年致辞
庄启德陪同
友会交换纪念品
全体理事合照
校友歌手歌唱节目第三段
颁奖典礼（3）
颁发感谢状
晚上9时25分：全体理事敬酒
合唱-我的好兄弟
晚上10时正：幸运抽奖
大合唱-明感恩的心
晚上10时30分：节目结束
以下为筹委会名誉顾问：丕显甲必丹拿督刘锦国、丕显甲必丹拿督吴景进、丕显温瑞祥、拿督林明泰、国会议员王长荷先生、洪瑞泉、曾瑞吉博士、陈仙隆、林基顺、李春金、林文华、黄明汉、吴景添、李玉安、甘福成、孙胜利、张应鸿、陈嘉兴、李永凤、刘小源、陈金明、刘世泉博士、李佩文博士、拿督黎芯玮、拿督陈则财、拿督斯里沈炜翔、许月兰校长、关金玉、方天诰、李永贞、林明祥、林明杰、林再云、方永源、林伯明、杨德振、黄明君、陈仙福、林登财、刘日湘、王德纯、吴国良、林国钦、林登源、陈良俊、杨尚海、林国沛、曾启鸿、林德福、孙德安、俞庆在、柯忠佑、叶文清、林根本、胡瑞文、林闻庆、陈兆鹏、韩煌光、关明兴、符绩星、林长青、方劲龙、陈仙助、方金星、谢登洲、方延和、郑秀良、方永利、曾盛群、林鹏国、陈官方、林永星、林金油、杨证岚、沈贤国、魏波佛、连国勳、刘文强、洪培字、孔繁慈、林荣信。
大会主席：陈源祥
筹委会主席：程永年
联合筹委会副主席 : 曾瑞明、方德祥、庄启德、韩琨元
秘书：程永义、林世龙
财政：孙登科、曾瑞兴
节目组及节目主催：曾瑞明、林明国、林明长、蔡圣南、管耀光、
音响组：汶中和平堂（Ada， Anthony）
司仪：黄美婷、James
摄影：林伟发
场地及舞台布置：林金贵、林明长、林长德、林明国
奖励金组：陈美兰、庄启德、林世龙、陈秀莱、邵奕安、张才德
奖品组：程永义、林金贵、林明长、林长德、邵奕安、吴旅集、 林明国、林丰吉。
票务组：全体理事
募捐组：常务理事会
迎宾组：全体理事

  • 东盟心脏病学联合会成员在“第22届东盟心脏病学联合会大会”开幕礼上大合照。

    東盟心臟病學聯合會大會 逾500教職員代表出席

    （本报斯市3日讯）“第22届东盟心脏病学联合会大会”今天首次在汶莱举行。 有超过500名教职员和代表团出席这项大会活动，分别来自汶莱和东盟国家，以及澳洲、中国、印度、欧洲及美国等。…
    November 4, 2017
    1 second read

  • 古港來馮兆明率團赴華參與 世界廣府人懇親大會暨嘉年華

    （本报马来奕3日讯）汶莱广惠肇，美里广惠肇姐妹会34人在古港来和冯兆明主席带领下，将于下周五组团赴中国江门参加第三届世界广府人恳亲大会暨2017年度中国侨都江门华人嘉年华。广府人恳…
    November 4, 2017
    0 second read

  • 配合蘇丹登基50週年 明煙花匯演

    （本报斯市3日讯）另一场配合汶莱国家元首苏丹陛下登基50周年而举行烟花会汇演，已经敲定将在本周日（5日）于金禧公园举行。 本烟花汇演活动由国内商家们联手呈献，并将在当晚7时45分举…
    November 4, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 东盟心脏病学联合会成员在“第22届东盟心脏病学联合会大会”开幕礼上大合照。

    東盟心臟病學聯合會大會 逾500教職員代表出席

    （本报斯市3日讯）“第22届东盟心脏病学联合会大会”今天首次在汶莱举行。 有超过500名教职员和代表团出席这项大会活动，分别来自汶莱和东盟国家，以及澳洲、中国、印度、欧洲及美国等。…
    November 4, 2017
    1 second read

  • 古港來馮兆明率團赴華參與 世界廣府人懇親大會暨嘉年華

    （本报马来奕3日讯）汶莱广惠肇，美里广惠肇姐妹会34人在古港来和冯兆明主席带领下，将于下周五组团赴中国江门参加第三届世界广府人恳亲大会暨2017年度中国侨都江门华人嘉年华。广府人恳…
    November 4, 2017
    0 second read

  • 配合蘇丹登基50週年 明煙花匯演

    （本报斯市3日讯）另一场配合汶莱国家元首苏丹陛下登基50周年而举行烟花会汇演，已经敲定将在本周日（5日）于金禧公园举行。 本烟花汇演活动由国内商家们联手呈献，并将在当晚7时45分举…
    November 4, 2017
    0 second read
Load More In 汶莱新闻
评论功能已关闭