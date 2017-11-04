銀禧會慶備佳肴節目 汶中校友會今您有約 发布于 November 4, 2017 （本报斯市3日讯）汶中校友会通知全体会员，校友及各界友好人士， 2017年11月4日汶中校友会银禧会庆的日子。 此次，会庆除了由丰满楼酒家所准备风味十足的美味佳肴之外，也特别邀请高水准的本地校友歌手，莅临现场表演娱宾。 同时，该会也特别准备18样丰富的高价值的幸运抽奖礼品，以供现场的幸运儿将丰富的奖品领回家。于此同时，也希望各位来宾能有宾至如归的感觉。 以下为节目行程表： 晚上6时30分：全体筹委会委员出席 晚上7时正：迎宾 晚上7时35分：大会主席陈源祥致辞（曾瑞明陪同） 晚上8时正：晚宴开始 校友歌手歌唱节目第一段 晚上8时15分：颁奖典礼开始（1） 理事长期服务（由主宾颁奖） 颁发主宾纪念品 丕显吴景进 中国驻汶莱大使馆代表 切蛋糕仪式 校友歌手歌唱节目第二段 颁奖典礼（2） 历届名誉主席 汶中校友会第一届创会理事 筹委会主席程永年致辞 庄启德陪同 友会交换纪念品 全体理事合照 校友歌手歌唱节目第三段 颁奖典礼（3） 颁发感谢状 晚上9时25分：全体理事敬酒 合唱-我的好兄弟 晚上10时正：幸运抽奖 大合唱-明感恩的心 晚上10时30分：节目结束 以下为筹委会名誉顾问：丕显甲必丹拿督刘锦国、丕显甲必丹拿督吴景进、丕显温瑞祥、拿督林明泰、国会议员王长荷先生、洪瑞泉、曾瑞吉博士、陈仙隆、林基顺、李春金、林文华、黄明汉、吴景添、李玉安、甘福成、孙胜利、张应鸿、陈嘉兴、李永凤、刘小源、陈金明、刘世泉博士、李佩文博士、拿督黎芯玮、拿督陈则财、拿督斯里沈炜翔、许月兰校长、关金玉、方天诰、李永贞、林明祥、林明杰、林再云、方永源、林伯明、杨德振、黄明君、陈仙福、林登财、刘日湘、王德纯、吴国良、林国钦、林登源、陈良俊、杨尚海、林国沛、曾启鸿、林德福、孙德安、俞庆在、柯忠佑、叶文清、林根本、胡瑞文、林闻庆、陈兆鹏、韩煌光、关明兴、符绩星、林长青、方劲龙、陈仙助、方金星、谢登洲、方延和、郑秀良、方永利、曾盛群、林鹏国、陈官方、林永星、林金油、杨证岚、沈贤国、魏波佛、连国勳、刘文强、洪培字、孔繁慈、林荣信。 大会主席：陈源祥 筹委会主席：程永年 联合筹委会副主席 : 曾瑞明、方德祥、庄启德、韩琨元 秘书：程永义、林世龙 财政：孙登科、曾瑞兴 节目组及节目主催：曾瑞明、林明国、林明长、蔡圣南、管耀光、 音响组：汶中和平堂（Ada， Anthony） 司仪：黄美婷、James 摄影：林伟发 场地及舞台布置：林金贵、林明长、林长德、林明国 奖励金组：陈美兰、庄启德、林世龙、陈秀莱、邵奕安、张才德 奖品组：程永义、林金贵、林明长、林长德、邵奕安、吴旅集、 林明国、林丰吉。 票务组：全体理事 募捐组：常务理事会 迎宾组：全体理事