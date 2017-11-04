東盟心臟病學聯合會大會 逾500教職員代表出席

东盟心脏病学联合会成员在“第22届东盟心脏病学联合会大会”开幕礼上大合照。

（本报斯市3日讯）“第22届东盟心脏病学联合会大会”今天首次在汶莱举行。

有超过500名教职员和代表团出席这项大会活动，分别来自汶莱和东盟国家，以及澳洲、中国、印度、欧洲及美国等。

汶莱卫生部长拿督哈芝朱卡乃为“第22届东盟心脏病学联合会大会”主持开幕仪式。

紧随其后还有东盟医学院的心脏病学家会议和苏卡曼纪念讲座。

为期3天的大会活动主要包括有科学会议，以及提供出席参与者机会学习和听取专家意见适合他们的培训需求和兴趣。

上述大会活动今天在加东The Mall丽坤国际酒店举行。

朱卡乃：心血管疾病仍主要死因

年輕人有心臟病趨勢

（本报斯市3日讯）汶莱卫生部长拿督哈芝朱卡乃披露，“心血管疾病仍然是主要的死因之一在汶莱，在2016年的报告记录显示有超过400人，近10%的人年龄介于40岁至69岁之间，在未来10年之内将会有超过30%的人会有心脏病发作或中风的机率。”

卫生部长今天是在出席“第22届东盟心脏病学联合会大会”发表上述讲话。

他说，另一个主要的问题是在年轻人出现心脏病症状的趋势。

如果这种趋势继续下去，心血管疾病的过早死亡不仅会严重影响我们的家庭和社区，同时也会影响到我们的经济发展。

一年来，心脏服务在汶莱已经进步，在政府卫生部和鹰阁遮鲁东医疗中心提供专业的护理。

我们非常感谢这个领域的专家能够在这里为汶莱人民提供服务，同时与当地心脏专科医生联合服务。

部长称，在前进的道路上，我们希望这会开放学习机会给予更多的年轻医生进行培训这一方面的专家。

汶莱设想成为一个心脏护理服务中心及在区域的培训，我们不仅要对待当地的病例，同时也要接受区域的病例。当然，我们需要加强的合作和支持来自各方面，包括提供基础设施、技术、专业人士和网络等。

另一方面，卫生部长也提到在今年较早前9月份在汶莱举行的东盟卫生部长级会议及相关会议，其主题为“迈向一个健康的东盟”，人口和流行病的转变导致肥胖症在我们的区域，是所有在场的部长的重要议程。

为此，种种所面对的挑战都牵涉到各成员国，这都是我们共同的责任，他认为，我们跨国界的知识共享是我们在这方面可以使用的一个关键工具。

因此，我很高兴地注意到东盟心脏病学联合会和汶莱心脏社会，都扮演着重要角色推进这一议程，有他们的支持，我们可以共同迈向一个健康的东盟。

最后，部长希望所有参与者在会议中，提出建设性和宝贵的见解，并认为会议可以作为一个平台交换意见、建立网络和互相学习。