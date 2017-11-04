華砂總籌組赴南京體會歷史 下月21海外青年尋根之旅

“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆”，今年也是1937年南京大屠杀30多万遇难者的死难80周年。

（诗巫3日讯）留华砂总将筹组于今年12月21日至2018年1月1日在中国江苏省南京市举办“2017年海外华裔青少年寻根之旅冬令营-江苏省南京营”。

该冬令营由中国国务院侨办主办、江苏省侨办承办，并委任留华砂总为协办单位，负责招收我国华裔青少年。该会鼓励12岁至18岁的青少年报名冬令营，赴南京学习和体会历史、地理及中华文化的精髓。

南京号称“六朝古都”、“十朝都会”，是历代许多政权的定都地点，是重要的政治与文化中心。因此南京有深厚的文化底蕴，文物古迹星罗密布，冬令营之行犹如将历史课本展现于眼前，极具特色。

该营参观的景点包括瞻仰民主革命的先行者孙中山先生的陵墓“中山陵”，了解先贤的生平事迹和遗志，并且参观中国近代历史的重要遗址“总统府”“。这是南京民国建筑的主要代表，也是中国近代建筑遗存中规模最大、保存最完整的建筑群。

同时，在该冬令营中也瞻仰“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆”，悼念死难者。该纪念馆建于原日军大屠杀遗址之一的万人坑之上，为铭记1937年日军攻占南京后制造的南京大屠杀事件而筹建，以启迪后人，以史为鉴，珍爱和平。

该馆也是中国唯一一座有关侵华日军南京大屠杀的专史陈列馆及国家公祭日主办地。纪念馆用大量寸草不生的鹅卵石广场，象征死难者累累的白骨，用广场周围的绿草和绿树象征生命，生与死形成了强烈的对比，生与死展示在一线之间，营造了一种特殊的纪念地氛围。

参与者也将游览夫子庙并且也将参观“南京博物院”，了解中国悠长历史。南京夫子庙是一组规模宏大的古建筑群，是供奉和祭祀孔子的地方，也是中国第一所国家最高学府，几番兴废，“南京博物院”则是中国第二大博物馆，也是最早创建的博物馆之一，在该馆可以看到出土于西汉的金缕玉衣。

南京冬令营乃开放给全球海外华裔青少年参加，名额极有限。该会即日起接受报名，先到先得，额满即止。有兴趣者，请速洽询领队林敬倡（011-10598880）、留华砂总秘书处（084-336023）或拨打013-8433655询问详情。报名资料可登录该会网站http://www.myliuhua.org/activity.html下载。

南京冬令营团费分别为3千300令吉（从诗巫集合出发）与2千650令吉（从吉隆坡集合出发）。费用已含诗巫-吉隆坡-南京往返机票、膳宿、签证费。审核合格被录取的学员须缴付全费。缴交团费后放弃名额者，所有费用不予退还。