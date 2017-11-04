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敦化年度頒獎典禮 俞書威黃詠琪獲模範生獎

发布于 November 4, 2017
刘利民（中）颁发2017年男模范生奖予俞书威。
刘利民（中）颁发2017年男模范生奖予俞书威。

（本报诗巫3日讯）敦化中学年度颁奖典礼，该校学生俞书威及黄咏琪荣获男女模范生奖。

该校董事长天猛公拿督刘利民表示，在运动团队、学校活动及日常生活中，获胜能让人有推动力及发挥出所有的潜能。
他也表示为着那些为学校带来成功与成就的师生们而感到骄傲，并且祝贺他们所取得的成就。
他称，虽然该校确实有很多值得庆祝的事情，但是他们仍有许多能改进之处。对此，他希望该校的教师与职员们能更雄心勃勃及更高的期望学生们不仅在学术上取得成就，同时也在个人方面。
他要求学生紧记，不论是获得任何的奖项或是取得辉煌的成就，昂或是都没有成就，“我们都可以成为英雄。”
刘利民解释，英雄主义有许多不同的面貌就如大卫·鲍伊所说，“英雄主义有许多不同的形式，可以从毫不显眼的人身上展现出来。换句话说，在我们之中的任何一个人，都可以成为英雄。”
他续解释，所谓的英雄，就是拥有顽强的动力与无私的行为，并且在逆境或危险面前也有勇气，甚至为了更大的利益而献出自己的生命。
他指出，人们往往容易被漫画书内的英雄架构所捆绑，总认为英雄是非凡及冷酷的，但是无私、慷慨、尊重与坚持，其实也是一种的英雄。
与此同时，该校校长倪月耀强调，家长是孩子迈向成功的决定性因素，然而国家的成功，却是与家庭是直接相关的。
他在颁奖礼上，也感谢前任校长林彩萍的带领下，为该校取得极好的声誉。
他称，该校于2016年的大马教育文凭考试中，取得学校平均等级4.01积分、82.57%考生获得证书及15位考生考获全A佳绩，同时在大马高级教育文凭考试中，获得3.07平均积分。
他续称，在课外活动方面，该校不论是在省、州、全国或国际赛中，都取得佳绩，该校学生在歌咏团、游泳及排球项目上参与国际性的赛事，而且也在日本名古屋主办的世界青少年发明展上获得铜奖，并于在吉隆坡举办的同类比赛中，获得2金1铜。
他补充，该校学生也在红新月、狮子会、象棋会、西洋棋、排球及Petrosains科学展示比赛中，成功进入全国赛。

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