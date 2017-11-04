詩巫社區學院 初步裝修工程

砂第二财长暨国际贸易及电子商务部长拿督斯里黄顺舸（左5）与古晋社区学院诗巫分院负责人及讲师们合影。右1为全胜发展有限公司工程经理温演忠。

（本报诗巫3日讯）古晋社区学院诗巫分院现已完成初步装修工程，等待砂电力局的电流供应，并将在软硬体设施完工後，于明年3月份开始招收旅游及探险证书课程的学生并正式开课。

砂第二财长暨国际贸易及电子商务部长拿督斯里黄顺舸在大宏商业区巡视古晋社区学院诗巫分院後，对媒体披露了上述事项。

古晋社区学院诗巫分院占了4个商业店屋单位，首先角头间的单位底楼将开辟为员工办公室，楼上为电脑室及讲堂。而隔邻的单位则是会议室与讨论室，再过去是短期课程课室及实习餐厅，供校内培训用途。

他指出，任何有意学习一技之长的人士皆可申请就读短期及中期的证书课程，不限学历，且不仅是旅游与探险课程，未来也将开办缝纫、烘焙、焊接、时装设计等课程。

值得一提的是，因社区学院隶属于高等教育部门，拿督斯里黄顺舸透露，故此每个证书课程只象征性地收取低额的费用。

“这对单亲妈妈或年长人士来说，无疑是个好机会，可以学习掌握一门技艺，课程包括3个月、6个月、12个月甚或更长。此外，中五、中三毕业生或辍学者，只要愿意学习皆可前来报名。”

“我们可以告知身边的亲友，有关这所社区学院的开办，让更多人透过极低廉的费用，学习掌握手艺，提升收入水平。目前已有不少人提出询问，但基于我们尚未正式投入运作，因此现阶段诗巫人可就近选择前往泗里街上课。”

他表示，加上诗巫的社区学院，砂拉越现已有7所社区学院，其它包括了古晋、石隆门、山都望，木中、泗里街及美里。

“在诗巫这所学院，目前有6位讲师，第一期招收的学生人数为30人，但若超出这个名额，我们可以另行开班，以容纳更多学生。”

黃順舸：為期16月

先辦旅遊探險課程

（本报诗巫3日讯）待一切就绪後，我国高等教育部长拿督斯里伊斯利斯尤索夫将受邀前来诗巫为古晋社区学院诗巫分院主持开幕礼。

砂第二财长暨国际贸易及电子商务部长拿督斯里黄顺舸在大宏商业区巡视古晋社区学院诗巫分院，对媒体透露，现阶段这所学院率先开办的课程为旅游及探险课程，为期16月。

“这是十分理想的课程，因为旅游业在砂拉越将取得蓬勃的发展，尤其在能干的砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林的带领下，开辟了不少航线，如新近的亚航从古晋直飞深圳。”

黄顺舸强调，很快将有更多新航线衔接砂拉越，如亚航从古晋直飞曼谷，也可能从古晋直飞福州。而中国一家廉航现也与砂旅游局协商，安排从中国的城市直飞古晋。古晋将率先开辟更多直飞航线，因为它是砂拉越的首府。

拿督斯里黄顺舸指出，社区学院的设立，对诗巫的发展起著良好的作用，而开办学术机构则是他一直以来的梦想。“一开始是提供文凭课程的莱拉泰益学院，然後我想创办一所大学即砂科大学院，再来是在南兰律上段的国际海事学院。”

“原本我也想设立2所不同性质的学院，後来已由其他人开办，其中1所即专司汽车维修的工业学院，即常青工艺学院。现今的修车工艺，倘若无法良好衔接最新的电脑科技设备，即无法跟上潮流，因为我们不能只依靠锤子修车。”

此外，黄顺舸表示，另1所他希望设立的学院为护理学院，惟李政轩博士已开办了ITA学院，故他让私人界著手进行这些工作。

“这个梦想如今近乎完成了，而社区学院是我的最後1个目标，以协助弱势、贫困及低教育水平的群体。例如中三、中五辍学生，无法顺利考取政府文凭者，他们可以来这里报名学习技艺，增加收入，改善家庭生活。”

他重申，自己来自教界领域，只要曾经身为老师，就永远是一位老师，并时时思考如何让更多人有机会接受教育。

“我本身在1983年离开学校，最後职务是中华中学的校长，虽说迄今已34年之久，但我从未忘记教育，且仍时时在努力，尤其是砂科大学院。”