砂缺哪科系教師 鄭愛鴒要求砂教部解釋

（诗巫3日讯）对于砂教育、科学及工艺研究部长拿督斯里麦哥玛因于披露，明年砂拉越无法让合格本土教师在州内学校执教达到90:10的比例，武吉阿瑟区州议员郑爱鸰律师表示并不感到惊讶，同时也深感遗憾。

她称，尽管早在2015年砂州政府就设下此目标以作为联邦权力下放的一部份政策，而自2015年90:10倡议自实施以来，她们甚至得到了该部的保证，表明砂拉越正在处于迈向实现90％的本地教师执教的轨道上。

她续称，于2015年10月，她们被告知本地教师的平均比例是70:30。“据婆罗洲邮报报道，自2016年10月，本土老师已经进一步占了砂拉越教师总数的88.7％，因此以此推算到了2018年，我们有望使本地教师占我们教师人数的90％。”

郑爱鸰表明，从2015年10月至2016年10月的增长率来看，她们一度认为从2016年10月至2017年10月，本地教师的增幅可达18％，以达到90:10的目标，遗憾的是，如今事实上甚至达不到预期目标的11％。

她强调，教育部必须向人民解释，如教师不合格的是哪项科目等，“两年前，我们被告知我们缺乏足够的数学、科学以及宗教科目的合格教师。是否时至今天我们依然还是缺少该相同科目的教师？若是这样，那为何不给予这些本地教师针对这些科目再培训或训练？”

她也指出，行动党也促请教育部交代砂拉越州内学校目前到底有多少空缺，据知有些地区仍然严重缺乏教师。她称，砂行动党促请砂教育部必须严正看待并立即采取积极行动来解决这些目前砂拉越所面对的教育领域问题。