赴河南信陽固始 彭城劉4公會尋根問祖

砂拉越彭城刘氏公会联合总会总会长拿督斯里刘久健（前排右7）与中国福建闽清县彭城刘氏联谊会会长刘嘉平（前排左4）及全体团员摄于汪棚乡侯岗村谒见南迁马来西亚刘氏祖地纪念牌。

（诗巫3日讯）砂拉越彭城刘氏公会联合总会中国河南信阳固始寻根问祖团於10月14日至19日在中国河南信阳固始展开寻根问祖之旅。

砂拉越彭城刘氏公会、美里彭城刘氏公会、泗里街彭城刘氏公会及民都鲁彭城刘氏公会一行29位在砂拉越彭城刘氏公会联合总会总会长兼总团长丹斯里拿督刘久健带领下，於14日抵达中国湖北武汉。

隔日上午一行人抵达武汉汉口乘塔高铁前往信阳市。午餐在信阳市享用道地菜肴之后起程前往固始。中国福建省闽清县彭城刘氏联谊会同时一行24位在会长刘嘉平带领下从福州乘机前往郑州，后乘车至固始同前往祖根地—固始寻根，齐聚固始天泰国际酒店。

马来西亚砂拉越彭城刘氏宗亲及中国福建省闽清县彭城刘氏宗亲与固始有着割不断的亲情渊源，潢川古称光州固始是马来西亚砂拉越彭城刘氏宗亲及中国福建省闽清彭城刘氏宗亲的祖根地。

固始县是刘氏祖辈之故里，存公率领子侄于公元881年，自固始往南方移迁。在漫长的历史长河里；一直在福建省各地定居，据族谱记载，于此繁衍的刘氏后裔，至到廿世纪1901年，其前辈又带着汉文化和族谱漂洋过海到了南洋谋生。从此在马来西亚砂拉越州，新加坡等地定居。

在改革开放后，砂拉越彭城刘氏公会於1999年10月29日在时任主席刘虔材与秘书长刘世南率领下，首次来到固始恳亲，以及於2008年在会长天猛公拿督刘利民带领第二次寻根，及至才有如今2017年的第三次相聚。

一行人再次回到祖根地固始，受到固始县人民政府及固始县刘氏宗亲热情的款待。

16日上午，固始刘氏文化研究会秘书长刘保东等亲人陪着远道而来的宗亲们来到汪棚乡侯岗村，谒见南迁马来西亚刘氏祖地纪念碑，各自拍照及大合照留念，之后参观了“华夏根亲坛”、“中华寻根楼”、“开闽三王祠”等根亲纪念场所。

午宴海内外宗长宗亲，刘氏后裔欢聚一堂，共叙浓浓亲情。砂刘总会设午宴款待之后，下午参观中国第一个以姓氏寻根为主题的固始根亲博物馆。

馆内的“根亲铭”记录了固始历史上人口四次南迁的基本情况。宗亲们再次深入了解了各个姓氏的渊源感受家乡的风物人情。紧接着来到位于固始县方圆汽车城的刘氏会所，宗亲们参观了固始刘氏的相关文化和历史资料，并详细的了解了固始县刘氏文化研究会的发展情况，高度赞扬了固始刘氏为宗亲、为社会做出的一系列贡献。

晚上固始刘氏文化研究会在固始县锦江酒店为宗亲们摆宴送行。在晚宴上总会长刘久健及主席刘伯举邀请固始县人民政府及固始县刘氏宗亲出席明年双庆晚宴，即砂拉越彭城刘氏公会联合总会庆祝20周年纪念及砂拉越彭城刘氏公会庆祝40周年纪念。

17日，一行人出发前往信阳市游览鸡公山，位于信阳市南部约43公里处，因为山势宛如一只昂着展翅、引颈啼鸣的雄鸡而得名。晚上信阳市外事侨务办公室设宴款待全体团员，侨办主任谌诚及王娟等亲临迎接接待。晚宴开始，主任谌诚阁下致词及总会长拿督斯里刘久健讲话，同时总会长拿督斯里刘久健也诚邀信阳市侨办全体阁下参加明年双庆大典。

一行人於18日出发游览黄埔门及“南湾湖”，位于河南省信阳市西南5公里，，而后一行人乘塔高铁前往武汉，游览武汉东湖生态旅游风景区，简称东湖风景区，位于湖北省武汉市中心城区，是中国5A级旅游景区。晚餐后各自活动。

19日上午，一行人前往参观湖北“锦里沟旅游度假风景区”，位于武汉市黄陂区北部蔡店乡境内，总规划面积约10平方公里。一行人在晚餐后前往机场，搭乘豪华班机返回温馨家，寻根问祖在完美中画上圆满句点。