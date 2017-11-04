配合第16屆主題活動 榕婦組明2比賽

（诗巫3日讯）诗巫福州公会妇女组将于11月5日（星期日）上午8时在该会会所拿督斯里黄双安礼堂隆重举行儿童环保服装赛与家家乐-亲子游戏比赛。

这两项比赛是配合第16届主题活动“活出精彩”-“自信·果敢·突破”而举行，目的是鼓励民众扮演“爱地球”守护者，提倡环保及废弃物再循环意识，发掘及培养有设计天分与潜能人才，以促进亲子关系，增进家庭和乐，发掘及培养创作力之人才。

妇女组主任熊美鹃非常感谢赞助两项活动的该会主席甲必丹刘久生、署理主席甲必丹刘贤远、副主席本固鲁张东儒及副主席应天财。届时将邀请该会主席甲必丹刘久生及副主席兼妇女组执行顾问本固鲁张东儒为两项活动主持开幕典礼，同时诚邀所有赞助人及理事、团委们踊跃出席支持，也欢迎乡亲们出席参加。

活动当天吁请所有参赛队伍于报到时间准时报到，家家乐-亲子游戏比赛的参赛队伍于当天上午7时30分至8时之间报到，将于8时30分开幕。儿童环保服装赛比赛的参赛队伍须于当天上午8时至9时30分之间，10时正开幕。

两项比赛活动公开予诗巫福州属会员子女参加，每人仅可参加其中一项比赛，报名已经截止。