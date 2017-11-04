破壞國家安寧 毒品是頭號敵人

马来西亚防范罪案基金会（MCPF）吉隆坡副主席拿督沙基哈扎里康（前左6）等人与诗巫中央警局合影。

（本报诗巫3日讯）马来西亚防范罪案基金会（MCPF）於今早拜访诗巫中央警局，同时也与本地社区睦邻委员会、自愿巡逻队（SRS）等组织代表进行对话会。

马来西亚防范罪案基金会（MCPF）吉隆坡副主席拿督沙基哈扎里康表示，首要破坏国家安宁的是毒品，其次为国际犯罪组织，第三为罪案。

他称，罪案可分为犯罪指数与非犯罪指数，非犯罪指数是对人们的影响是间接性，较属于商业方面，而犯罪指数内又分为致伤犯罪与物品犯罪，物品犯罪如偷窃电单车等。

他解释，在犯罪指数内又细分许多不同种类的犯罪案例，所承受的刑罚也不同，如白天破屋行窃的罪行比晚上破屋行窃的罪行还要低、若是破屋行窃时被主人家发现，然后拿起武器威胁主人家，那并不仅仅只是破屋行窃的罪行。

他是配合2017年马来西亚防范罪案基金会（MCPF）最佳警署奖拜访活动，前往拜访诗巫中央警局时，这么表示。

沙基哈扎里康在活动结束后，赞扬诗巫民众自愿参与的反应良好，是个很好的现象，而且这些自愿团体也给予警局直接的帮助。他对于睦邻委员会等团体所给予的资料，认为诗巫是安全的，而且所有的回应都是正面的。

与此同时，诗巫中央警局局长赫蒙助理警监讲解该局警员的工作内容，同时也讲解改进该局的服务方式，如在3至10分钟之内抵达现场、专业处理与接受所有的报案（柜台）等。

他指出，为了减少街头犯罪、破屋行窃、偷车等罪案的发生，该局与社区机构及组织合作，就如诗巫市议会为减少犯罪行为，在市区犯罪热点安装54台闭路电视等。

他也指出，目前该局正致力美白黑区，即在荔枝巷与华侨路一带，目的要减少犯罪率及害怕成为受害者的感觉。

他称，现在该局采取的行动为巡逻、提升涉及地区的设施，如设立防范罪案布告板、在电单车泊车位安装铁管来防盗、安装路灯、设立路障与安装闭路电视等。

他强调，目前该局缺乏人手来照顾广大的范围，缺乏资金来进行活动，面对民众缺乏保护自己与公物的意识，以及民众缺乏参与自愿团体，如自愿巡逻队、睦邻委员会等。