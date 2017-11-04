馬來西亞五十鈴委任 中村幸滋為新任首席執行長

（吉隆坡3日讯）马来西亚五十铃私人有限公司（IMSB）最近正式委任中村幸滋为新任首席执行长。他将负责监督所有销售，售后和财务等运营方面的业务。

揭露此次职务委任的现任首席执行长松岡贤次兴奋地表示：“中村 幸滋先生除了在战略规划，销售和运营方面拥有丰富经验之外，也曾在竞争激烈的汽车行业中扮演着不同领导的角色。我很高兴能够拥有如此优秀才能，对前景乐观且拥有全新观点的人才来接任并领导这个组织。”

松岡贤次自2015年起担任首席执行长职务。在他任职期间，马来西亚五十铃团队获得极大的进步，在马来西亚顶级汽车公司的销售量排名从过去的第7位晋升至第6位。在他的领导下，五十铃成功维持其作为马来西亚首选卡车品牌的地位。五十铃D-Max的市场份额在过去一年中也从10.9％上升至14.7％，涨幅为3.8％。

“在马来西亚五十铃的任职期间，公司经历了巨大的成长，为此我感到非常自豪”，松岡贤次说。

中村幸滋接任后首度迎接的挑战是目前马来西亚汽车市场地不断发展与变化。尽管近来各领域都面临严峻的市场条件挑战，但最近马来西亚五十铃却大胆地推介了他们位于沙亚南的五十铃旗舰服务中心。

他补充说:“在任何经济环境下，都有业务发展的机会。我相信我的团队有能力在未来几年实现我们的愿景和后续的发展。我现在的工作重点是改善运作的最佳模式，同时加强车辆销售额。”

中村 幸滋拥有超过25年的丰富经验，其中也包括在五十铃亚太地区担任领导管理的角色。此外，他在管理各种不同市场方面具备广泛的知识和了解，特别是在运营印度和泰国这样的大型汽车市场。

协助他的还有商用车部门首席运营长津久井 幹雄，以及轻型商用车部门的首席运长鈴木正幸。

他说：“我很兴奋可以接下这个新的挑战。在过去，我有幸在全球多个地方管理汽车业务部门，如今，我也将尽最大努力，让马来西亚五十铃的业务于当地汽车行业里更上一层楼。”

有关五十铃及其产品的更多详情，请致电1-300-88-1133或游览访问www.isuzu.net.my。