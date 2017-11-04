大馬銀行BizRACE 提供全球創業機會

（吉隆坡3日讯）大马银行集团旗下的商业银行为中小型企业（SME）提供一系列以创业增长为重点的创业计划，并让它成为拥有国际重要业务的潜力。

意识到中小型企业缺少了持续性的支持和平台，以便让业务在国际上不断增长和扩张，因此大马银行在全国推介BizCLUB社群，为每一个渴望超越过去而把企业推到另一层次的中小型企业提供知识、人际网络和媒体支持。

激励人心的大马银行BizCONFERENCE分别在槟城（9月19日）、新山（10月5日）、亚庇（10月10日）、砂拉越（10月12 日）及吉隆坡（11月1日） 举办。每一场座谈会皆有来自马来西亚最成功的企业家和思想领袖进行分享，这包括来自Piktochart 、Mindvalley、 HIS Markit、Valiram Group和FashionValet等领域。

马来西亚中小型企业未来增长的新章，现在进一步扩展至大马银行BizRACE。排名前15名的参赛者将有机会获得*超过200万令吉的领导能力发展活动。活动的亮点包括一家来自全球著名大学价值120万令吉的进修企业发展课程、价值50万令吉的哈佛管理中心一年订阅、欧洲管理与技术管理学院两个总值10万令吉的席位、价值5.95万令吉为企业打造品牌的媒体配套、总值高达35万令吉为中小型企业提供文化和领导能力发展计划、前往中国与著名国际组织进行实地考察，以及由经验丰富企业家指导的机会以协助确定如何扩张业务。

在马来西亚，中小型企业在2016年的名义国产生产总值（GDP）已达到4.623亿令吉，相较起2015年的36.3% ，增长至36.6%。大马银行商业银行董事经理叶威文坚信中小型企业是马来西亚的未来，因此专注于创造平台和机会将促使每个中小型企业成长和开发广阔的全球市场。

中小型企业在马来西亚占了97%，但是多达70%的企业无法维持超过三年。大马银行在去年进行一项调查，以探讨中小企业经历的斗争。其中没有正确的商业模式或正确的知识得分最高。

大马银行对于马来西亚中小型企业的远景是让商业模式拥有未来保证，并采取谨慎的措施来加以了解向前发展和扩大业务的正确时间和环境。

“除了融资方案，大马银行希望为马来西亚中小型企业制造一个充满活力的生态系统。这也使得我们通过商业伙伴的配合，为企业家提供特定的知识和指导，以强化整个行业。我们了解到精简资源和已经过时的组织机构和制度是阻碍创新能力的其中因素，因此我们要给予中小型企业的领导们支持以克服这些障碍。”叶解释说。

“我们有理由的看到了中小型企业正稳步地渴望着成长。在座谈会期间表现出来的热情非常势不可挡。参与BizRACE的企业家，将在过程中有很多的体验，这有助企业家做好准备以推动他们成为卓越的领导者。 ”

“让曾经经历过并且已成功的人士来分享他们的经验和挑战，就有如我们户口中有钱一样重要。这些分享会让我们横跨马来西亚五个主要城市，迈向马来西亚促进创业精神的一大步。”大马银行集团首席执行员Dato Sulaiman Mohd Tahir说道。

大马银行BizRACE由AmMetLife保险、Credit Gurantee Corporation、DIGI 、人力资源发展开发基金（HRDF）和K-PINTAR共同赞助。

有兴趣参加的中小型企业，可通过ambankbizclub.com报名参加。报名截至日期现在延长至2017年11月29日。我们将根据参赛者的扩展性和增长计划遴选前100位参赛者，并获邀参与一系列的投机活动。著名评委包括Google马来西亚、越南、菲律宾和新兴市场董事经理Sajith Sivanandan、Credit Guarantee Corporation首席执行员Datuk Mohd Zamree Mohd Ishak、IOI集团首席执行员Dato’ Lee Yeow Chor、Digi首席执行员Albern Murty和Fashion Valet联合创办人Vivy Yusof及 Fazdarudin Shah。

有关大马银行BizRACE和报名参加竞赛，请浏览ambankbizclub.com。