雙蔚與新搭檔 德羽續挺進

吴蔚昇/张御宇与另一支队友王耀新/陈蔚强齐齐迈进碧特博格赛8强。

（柏林3日综合电）“双蔚”吴蔚昇和陈蔚强分别与张御宇以及王耀新搭配的男双都在周四的德国羽球碧特博格黄金赛次圈获胜，携手男单小将李梓嘉顺利晋级8强。另外，国羽男双主教练谢勋寁也表示目前不会对这两支男双施加太多压力。

吴蔚昇/张御宇当天对阵中国即将拆档的唯一参赛男双何济霆/谭强，经过51分钟苦战打满三局，最终以21比19、10比21、21比19的比分险胜，同时也宣告男双8强林没有中国组合。蔚昇/御宇将在下一圈轮到硬碰印尼4号种子法贾/莫哈末里昂。

相对之下，此前收获对手退赛礼的陈蔚强/王耀新在终于迎来首战的当儿，轻松地以21比18、21比17击败了丹麦的贝尔史密特/弗雷德里克，8强赛对阵丹麦第2种子安德拉斯姆森/金阿斯特鲁，这也是他们欲为师弟吴世飞/诺伊祖丁报回首圈落败之仇。

至于另一支大马代表阿兹林/黄湙腾，完全不是泰国3号种子博汀/尼毕蓬的对手，以12比21、8比21惨败。

稍早前，在当地为弟子督战的谢勋寁接受本地媒体访问时表示，相信未来只要给予更多的参赛空间，无论是蔚昇/御宇还是蔚强/耀新都可进步成长。他是针对以上两支新搭国羽男双在法国超级赛的早早出局做出有关回应，也说：“现在评论他们的表现潜力还太早了，毕竟上周只是他们的首站。”

同时谢勋寁也说：“对我来说，他们止步法羽次圈也已经是好的开始，因为跟那些顶尖对手交手后即可看出他们与世界前列之间的差距到哪里。现在他们主要工作就是要适应新的搭配，我也会协助改善他们的弱点。”

伊斯干達激戰3局敗北

李梓嘉8強硬碰法一哥

随着队友伊斯干达被淘汰出局，我国男单只剩小将李梓嘉顺利在与中国对手的交锋中胜出，孤身报到碧特博格黄金赛单打8强。此外大马队也结束了女双项目的征途。

当天大马与中国的各两位男单彼此相逢赛场，最终两队各自一喜一忧。首先登场的李梓嘉在面对世界排名第33的乔斌时毫不畏惧，这位排名第55的大马未来之星以21比17、21比12高唱凯歌。可惜的是，稍后今年仍寻反弹的伊斯干达与对手黄宇翔上演1小时2分钟的激斗顽抗，但无奈决胜局崩盘，以17比21、21比15、8比21翻盘失败。

接下来，李梓嘉将对垒法国一哥兼3号种子勒维德兹，黄宇翔则与中华台北的许仁豪上演焦点的强强对话。

大马女双独苗宋佩珠/郑清忆则在一场短短27分钟的战斗后，以8比21、10比21轻易倒在泰国赛会次号种子宗功攀/拉温达的拍下。